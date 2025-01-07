Los abogados de Trump buscan impedir la publicación de los informes del fiscal especial Jack Smith

Video ¿Por qué fueron desestimados los cargos contra Trump por interferencia electoral y documentos clasificados?

El equipo legal de Donald Trump busca impedir que el fiscal especial Jack Smith publique su informe final sobre los casos que llevó contra el presidente electo: uno por interferencia electoral y otro por mal manejo de documentos clasificados.

Aunque los casos fueron desestimados tras la victoria electoral de Trump en noviembre, los fiscales especiales tienen que elaborar informes de sus investigaciones que detallen sus hallazgos.

Estos reportes no están hechos para el público, pero suelen generar gran interés y el fiscal general de EEUU, Merrick Garland, ha indicado que publicaría todos los informes de fiscales especiales que llegasen a su despacho, con las debidas ediciones y omisiones pertinentes.

También se espera que el Departamento de Justicia publique el informe del fiscal especial David Weiss, sobre su investigación a Hunter Biden.

En un esfuerzo de último minuto por evitar la publicación del reporte de Smith, los abogados defensores de Trump enviaron una carta el lunes por la noche a Garland instándolo a impedir la publicación del informe y despedir a Smith. Según los abogados, publicar el informe días antes de que su cliente preste juramento como presidente del país sería perjudicial para su transición.

“La publicación del informe de Smith obviamente no es de interés público, en particular a la luz de la contundente victoria del presidente Trump en las elecciones y la naturaleza sensible del proceso de transición en curso”, escribieron en la carta los abogados de Trump, Todd Blanche y John Lauro, a quienes se les permitió revisar el informe de dos volúmenes en la oficina de Smith durante los últimos tres días.

“Debido a que Smith ha propuesto un curso de acción ilegal, debe anular su plan y destituirlo de inmediato”, agregaron los abogados de Trump.

El equipo legal del presidente electo presentó un argumento similar para cancelar la sentencia que recibirá Trump en el caso por pagos de silencio a Stormy Daniels, pero no lo consiguieron. El juez Merchán dará sentencia este viernes.

El reporte del caso por mal manejo de documentos oficiales

La misiva dirigida a Merrick Garland se incluyó junto a una presentación presentada en la corte federal de Florida la noche del lunes por quienes fueran los coacusados de Trump en el desestimado caso en su contra por mal manejo de documentos clasificados, Waltine Nauta y Carlos De Oliveira.

Mientras los abogados de Trump presentaron su petición directamente a Garland, Nauta y De Oliveira pidieron a la jueza del caso de los papeles de Mar-a-Lago, Aileen Cannon, que bloqueara la publicación del informe de Smith, apelando a su sorprendente fallo del verano pasado de desestimar el caso tras dictaminar que Smith había sido designado ilegalmente, una decisión que el Departamento de Justicia está apelando.

En ese caso, aunque Smith retiró de la apelación a Trump por su victoria electoral, Nauta y De Oliveira sí se mantienen como acusados.

No está claro si la jueza Cannon tendría autoridad para bloquear la publicación del informe, pero como el caso se mantiene activo contra Nauta y De Oliveira, estos argumentaron que la publicación del documento sería perjudicial para ellos y le pidieron a la jueza que realice una audiencia para decidir si se debe hacer público.

“Estos acusados sufrirán daños irreparables como víctimas civiles de la utilización inadmisible y contumaz por parte del gobierno de la guerra política, incluida la publicación del informe no autorizado”, decía su moción, citada por The Washington Post.

No estaba claro inicialmente cuándo el fiscal Smith tenía previsto presentar su informe sobre el caso de documentos clasificados, pero en la moción presentada por Nauta y De Oliveira se dice que se publicaría “en los próximos días”.