Cambiar Ciudad
Donald Trump

ABC acuerda resolver demanda por difamación de Trump por $15 millones

El medio de comunicación dijo que llegó al acuerdo con Trump luego de que el republicano demandó a ABC por difamación tras dichos inexactos del presentador George Stephanopoulos.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video Donald Trump es hallado responsable de abuso sexual contra la escritora E. Jean Carroll

La cadena ABC acordó donar 15 millones de dólares para la futura biblioteca presidencial de Donald Trump y así resolver una demanda por difamación luego de que el presentador George Stephanopoulos dijo incorrectamente que Trump había sido declarado civilmente responsable de violar a la escritora E. Jean Carroll.

Según los documentos del acuerdo hechos públicos el sábado, ABC también publicará una nota en su sitio web expresando su pesar p or la afirmación incorrecta de Stephanopoulos.

PUBLICIDAD

El presentador hizo los comentarios inexactos en un segmento del 10 de marzo en el programa “This Week”. La cadena pagará también un millón de dólares en honorarios legales al abogado de Trump.

En un comunicado, ABC News dijo: “Nos complace que las partes hayan llegado a un acuerdo para desestimar la demanda en los términos presentados ante el tribunal”.

Más sobre Donald Trump

El caos que un cierre parcial del gobierno puede causar en los aeropuertos
6 mins

El caos que un cierre parcial del gobierno puede causar en los aeropuertos

Política
"Ataque generalizado a la libertad de expresión”: exrelator de la ONU dice que EEUU vive la peor amenaza a la Primera Enmienda
13 mins

"Ataque generalizado a la libertad de expresión”: exrelator de la ONU dice que EEUU vive la peor amenaza a la Primera Enmienda

Política
Trump pide a la Corte Suprema decidir si es legal su plan para limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento
4 mins

Trump pide a la Corte Suprema decidir si es legal su plan para limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento

Política
Musk, Bannon, Thiel y el príncipe Andrés entre los nombres de nuevos documentos del caso Epstein, divulgados por el Congreso
4 mins

Musk, Bannon, Thiel y el príncipe Andrés entre los nombres de nuevos documentos del caso Epstein, divulgados por el Congreso

Política
Jimmy Kimmel defiende la libertad de expresión mientras Trump critica su regreso y sugiere que va a demandar a ABC
5 mins

Jimmy Kimmel defiende la libertad de expresión mientras Trump critica su regreso y sugiere que va a demandar a ABC

Política
A días de fecha límite, Trump cancela una reunión con los demócratas para tratar de evitar un cierre parcial del gobierno
4 mins

A días de fecha límite, Trump cancela una reunión con los demócratas para tratar de evitar un cierre parcial del gobierno

Política
Jimmy Kimmel regresa al aire tras polémica suspensión, pero más de 60 canales no lo transmitirán
4 mins

Jimmy Kimmel regresa al aire tras polémica suspensión, pero más de 60 canales no lo transmitirán

Política
Trump se reunirá con los líderes demócratas en el Congreso ante el riesgo de un cierre parcial del gobierno
2 mins

Trump se reunirá con los líderes demócratas en el Congreso ante el riesgo de un cierre parcial del gobierno

Política
Los planes de Paramount de adquirir la empresa dueña de CNN y sus implicaciones
5 mins

Los planes de Paramount de adquirir la empresa dueña de CNN y sus implicaciones

Política
Despiden a Kirk como una fuerza del movimiento conservador en un funeral que mezcló política y religión
6 mins

Despiden a Kirk como una fuerza del movimiento conservador en un funeral que mezcló política y religión

Política

Trump demandó a la cadena tras dichos de presentador en entrevista

Trump demandó a Stephanopoulos y a ABC por difamación días después de que el presentador afirmara durante una entrevista con la representante Nancy Mace, RS.C., que Trump había sido "declarado responsable de violación", lo que tergiversaba los veredictos en las dos demandas de Carroll en su contra.

El año pasado, Trump fue declarado responsable de agredir sexualmente y difamar a Carroll -no de violación- y se le ordenó pagarle 5 millones de dólares.

En enero, fue declarado culpable de otras acusaciones por difamación y se le ordenó pagarle a Carroll 83.3 millones de dólares. Trump está apelando ambos veredictos.

Ninguno de los veredictos implicó una constatación de violación según la definición de la ley de Nueva York.

La escritora había dicho que Trump la violó en unos almacenes a mediados de 1990. Luego acusó al republicano de difamación cuando negó haberla violado. Trump ha negado haber actuado de forma incorrecta con Carroll.

Un jurado concluyó en 2023 que Trump era responsable de haber agredido sexualmente a Carroll, pero dijo que no se pudo demostrar que la violó.

PUBLICIDAD

El juez en ambos casos, Lewis Kaplan, ha dicho que la conclusión del jurado fue que Carroll no había podido demostrar que Trump la violó "dentro del significado estricto y técnico de una sección particular de la Ley Penal de Nueva York".

Kaplan señaló que la definición de violación era “mucho más limitada” que la que se utiliza en el lenguaje moderno común, en algunos diccionarios, en algunos estatutos penales federales y estatales y en otros lugares.

El juez dijo que el veredicto no significa que Carroll “no haya podido demostrar que Trump la ‘violó’, como muchas personas entienden comúnmente la palabra ‘violación’. De hecho… el jurado concluyó que Trump, de hecho, hizo exactamente eso”.

Mira también:

Video ¿Qué significa que Trump sea responsable, pero no culpable, de abuso sexual contra E. Jean Carroll? Un experto aclara
Relacionados:
Donald TrumpdemandaAbuso sexualABCEstados Unidos de América

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Tráiler: Narcosatánicos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD