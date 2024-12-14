ABC acuerda resolver demanda por difamación de Trump por $15 millones

Video Donald Trump es hallado responsable de abuso sexual contra la escritora E. Jean Carroll

La cadena ABC acordó donar 15 millones de dólares para la futura biblioteca presidencial de Donald Trump y así resolver una demanda por difamación luego de que el presentador George Stephanopoulos dijo incorrectamente que Trump había sido declarado civilmente responsable de violar a la escritora E. Jean Carroll.

Según los documentos del acuerdo hechos públicos el sábado, ABC también publicará una nota en su sitio web expresando su pesar p or la afirmación incorrecta de Stephanopoulos.

PUBLICIDAD

El presentador hizo los comentarios inexactos en un segmento del 10 de marzo en el programa “This Week”. La cadena pagará también un millón de dólares en honorarios legales al abogado de Trump.

En un comunicado, ABC News dijo: “Nos complace que las partes hayan llegado a un acuerdo para desestimar la demanda en los términos presentados ante el tribunal”.

Trump demandó a la cadena tras dichos de presentador en entrevista

Trump demandó a Stephanopoulos y a ABC por difamación días después de que el presentador afirmara durante una entrevista con la representante Nancy Mace, RS.C., que Trump había sido "declarado responsable de violación", lo que tergiversaba los veredictos en las dos demandas de Carroll en su contra.

El año pasado, Trump fue declarado responsable de agredir sexualmente y difamar a Carroll -no de violación- y se le ordenó pagarle 5 millones de dólares.

En enero, fue declarado culpable de otras acusaciones por difamación y se le ordenó pagarle a Carroll 83.3 millones de dólares. Trump está apelando ambos veredictos.

Ninguno de los veredictos implicó una constatación de violación según la definición de la ley de Nueva York.

La escritora había dicho que Trump la violó en unos almacenes a mediados de 1990. Luego acusó al republicano de difamación cuando negó haberla violado. Trump ha negado haber actuado de forma incorrecta con Carroll.

Un jurado concluyó en 2023 que Trump era responsable de haber agredido sexualmente a Carroll, pero dijo que no se pudo demostrar que la violó.

PUBLICIDAD

El juez en ambos casos, Lewis Kaplan, ha dicho que la conclusión del jurado fue que Carroll no había podido demostrar que Trump la violó "dentro del significado estricto y técnico de una sección particular de la Ley Penal de Nueva York".

Kaplan señaló que la definición de violación era “mucho más limitada” que la que se utiliza en el lenguaje moderno común, en algunos diccionarios, en algunos estatutos penales federales y estatales y en otros lugares.

El juez dijo que el veredicto no significa que Carroll “no haya podido demostrar que Trump la ‘violó’, como muchas personas entienden comúnmente la palabra ‘violación’. De hecho… el jurado concluyó que Trump, de hecho, hizo exactamente eso”.

Mira también: