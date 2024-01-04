Cómo las empresas de Trump se beneficiaron durante su presidencia de gobiernos extranjeros (con el de China a la cabeza)

Video Trump arremete contra los indocumentados y evoca retórica nazi al decir que “envenenan la sangre” de EEUU

Las empresas propiedad del expresidente Donald Trump recibieron al menos $7.8 millones en pagos de gobiernos extranjeros durante su presidencia, según un informe distribuido a los medios por los demócratas en la Cámara de Representantes.

El informe de 156 páginas titulado 'La Casa Blanca en venta' fue elaborado por los demócratas del Comité de Supervisión y muestra cómo más de 20 naciones extranjeras, encabezadas por China y Arabia Saudita, gastaron millones de dólares en las empresas de Trump.

¿Violó Trump la Constitución de Estados Unidos?

El informe fue revelado en medio de un esfuerzo de los republicanos por llevar adelante un impeachment del presidente Joe Biden por presuntos hechos de corrupción, de los cuales no han logrado mostrar evidencia.

En contraste a los esfuerzos republicanos, el reporte de los demócratas se nutre de más de 400 páginas de documentos que, alegan, demuestran pagos a las empresas de Trump por parte de funcionarios extranjeros que, probablemente, buscaban influir en el gobierno de Estados Unidos.

"Al elevar sus intereses financieros personales y las prioridades políticas de potencias extranjeras corruptas sobre el interés del público estadounidense, el expresidente Trump violó tanto órdenes claras de la Constitución como el cuidadoso precedente establecido y observado por todos los comandantes en jefe anteriores", señala en el prólogo del informe el principal demócrata del Comité de Supervisión, el representante Jamie Raskin de Maryland.

Entre los países que gastaron dinero en las compañías de Trump, China se encuentra en el primer lugar, con $5.5 millones en pagos hechos por la embajada de ese país en Estados Unidos, el Banco Industrial y Comercial de China y el Holding Hainan Airlines.

China es seguida por Arabia Saudita con desembolsos de más de $615,000 en la Trump World Tower, en Nueva York, y el Trump International Hotel, en Washington DC.

Trump vio la presidencia como una oportunidad única para aumentar su riqueza

Según el informe, cuando llegó a la Casa Blanca, Trump estaba decidido "a aprovechar una vía nueva y sin precedentes para hacer sus negocios aún más lucrativos para él y su familia".

"Pronto quedaría claro que veía la presidencia como una oportunidad única en la vida para el enriquecimiento personal y la maximización de ganancias, cortesía de algunos de los gobiernos más corruptos del mundo", añade el prólogo del informe.

Raskin y otros demócratas han alegado durante años que la negativa de Trump a deshacerse de sus negocios al asumir la presidencia violó la prohibición de la Constitución de que los presidentes acepten obsequios o “emolumentos” de reyes, príncipes o estados extranjeros.

Trump enfrentó demandas basadas en la cláusula de emolumentos, pero la Corte Suprema se negó a decidir el caso después de que dejó la Casa Blanca en 2021.

Los demócratas del Congreso obtuvieron los documentos en que se basa el informe de la firma de contabilidad Mazars utilizada por las empresas de Trump, la cual renunció a la cuenta de Trump y dijo que no podía respaldar una década de estados financieros anuales que había preparado para las empresas de Trump.

Los documentos obtenidos de Mazars solo cubren dos años de los cuatro que Trump estuvo en la Casa Blanca, ya que al tomar control de la Cámara Baja, los republicanos abandonaron los esfuerzos para recopilarlos, concentrándose en encontrar pruebas de corrupción contra Biden.

El informe revela "una impresionante red de millones de dólares en pagos realizados por gobiernos extranjeros y sus agentes directamente a empresas propiedad de Trump mientras el presidente Trump estaba en la Casa Blanca".

Alega que "los pagos se realizaron mientras estos gobiernos promovían objetivos específicos de política exterior con la administración Trump e incluso, en ocasiones, con el propio presidente Trump, y mientras solicitaban acciones específicas de Estados Unidos para promover sus propios objetivos de política nacional".

El informe también recuerda cómo Trump hacía alarde de la riqueza que había obtenido de gobiernos extranjeros, como el caso de un mitin de campaña en 2015, cuando dijo: "Arabia Saudita, me llevo muy bien con todos ellos. Me compran apartamentos. Gastan $40 millones, $50 millones. ¿Se supone que no me deben gustar? ¡Me gustan mucho!".

Los republicanos de la Cámara de Representantes restaron importancia a las revelaciones del informe, ya que para ellos no hay nada malo en que Trump recibiera ingresos de gobiernos extranjeros mientras era presidente, a pesar de lo que dice la Constitución.

Por su parte, Eric Trump, el hijo del expresidente que se encargó de la administración de las empresas durante su gobierno, ha dicho en reiteradas oportunidades que cualquier beneficio obtenido por las estancias de funcionarios extranjeros en los hoteles del expresidente era donado al gobierno federal mediante un pago anual al Departamento del Tesoro.

Pero, según el reporte, la donación al Tesoro de las ganancias de los hoteles no cumple con los requisitos constitucionales.

El informe recuerda que la Constitución prohíbe a un presidente aceptar dinero, pagos u obsequios "de cualquier tipo" de gobiernos y monarcas extranjeros, a menos que obtenga "el consentimiento del Congreso" para hacerlo, algo que el informe indica que Trump nunca intentó hacer.