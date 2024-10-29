Pence NO ha respaldado a Harris, pero un video editado dice lo contrario en las redes sociales

Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / iStock / Captura de Thread y Youtube.

Pence ha dicho que “nunca podría” votar por la candidata demócrata.

Mike Pence ha declarado que no respaldará al expresidente Donald Trump en las elecciones de 2024, a pesar de haber servido como su vicepresidente de 2017 a 2021, pero también ha dicho que “nunca podría” votar por su oponente demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris. Un video editado compartido en redes sociales pretende mostrar engañosamente a Pence respaldando a Harris. Pero eso no es cierto.

La historia completa

Según la acusación contra Trump presentada en agosto de 2023, en los días anteriores y durante el 6 de enero de 2021, cuando el Congreso se reunió para contar los votos electorales y certificar las elecciones de 2020, el expresidente Trump presionó repetidamente a Pence, entonces el vicepresidente, para que rechazara votos electorales legítimos y los enviara de vuelta a las legislaturas estatales para que estas decidieran.

Pero el 7 de enero, Pence anunció los resultados certificados y declaró al entonces vicepresidente Joe Biden como el vencedor, como ha explicado anteriormente FactCheck.org, medio aliado de elDetector.

Desde entonces, Pence se ha distanciado de Trump. Cuando Pence anunció su campaña para la presidencia en junio de 2023, dijo: “Creo que cualquiera que se ponga por encima de la Constitución nunca debería ser presidente de Estados Unidos”, refiriéndose a Trump.

Sin embargo, durante el primer debate de las primarias republicanas, el 23 de agosto de 2023, Pence indicó que apoyaría a Trump si el expresidente fuera elegido como candidato del partido. Aunque luego, en marzo, Pence anunció en una entrevista con Fox News que no respaldaría a Trump para las elecciones de 2024.

En agosto, Pence apareció en un foro para líderes conservadores organizado por el excomentarista de Fox News Erick Erickson, donde se explayó sobre su decisión, y dijo: “No puedo respaldar la continua afirmación del presidente Trump de que debería haber dejado de lado mi juramento de apoyar y defender la Constitución y haber actuado de una manera que habría anulado las elecciones en enero de 2021”.

En ambas entrevistas, Pence también dejó claro que no tiene intención de apoyar al Partido Demócrata.

Durante su aparición en el foro conservador, Pence dijo: “Nunca podría votar por Kamala Harris como presidenta de Estados Unidos o Tim Walz como su compañero de fórmula. Punto”.

Pero usuarios de las redes sociales editaron las declaraciones de Pence en el foro para que parezca que está respaldando a la vicepresidenta Harris.

Una publicación del 14 de octubre en Threads compartió una versión del video, en la que las primeras tres palabras de Pence fueron cortadas. En el video, parece decir: “Vote por Kamala Harris como presidenta de Estados Unidos o Tim Walz como su compañero de fórmula. Punto”.

El video también fue compartido en Instagram con el título, “MIKE PENCE ADVIERTE A LOS ESTADOUNIDENSES QUE VOTEN POR HARRIS/WALZ”.

Pero el video compartido en redes sociales omite el contexto que deja claro que Pence no estaba respaldando a Harris para la presidencia.

Harris ha recibido cierto apoyo de prominentes republicanos y antiguos aliados de Trump, incluidos la exrepresentante Liz Cheney y la exsecretaria de prensa de la Casa Blanca Stephanie Grisham.

Este artículo fue publicado originalmente en español en FactCheck.org el 24 de octubre de 2024. Fue traducido por El Tiempo Latino, gracias a la alianza entre ese medio y FactCheck.org.

