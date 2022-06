'2000 Mulas': la película sobre el "fraude electoral" que recomienda Trump está llena de acusaciones sin pruebas

En una entrevista con The Washington Post publicada el 17 de mayo de 2021, el propio D’Souza reconoce que no hay suficientes pruebas visuales de las acusaciones, puesto que “muchos estados no colocan cámaras en los buzones, en otros las imágenes se ven cortadas o hay otros donde sí se grabó, pero la cámara no está colocada donde debía”. Por eso basan toda su investigación en lo que describen como un sistema de geolocalización.