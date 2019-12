La MS-13 tiene granjas avícolas, cafetales y recibe dinero de políticos: lo que se reveló en el masivo juicio a mareros en El Salvador

Pero el testigo no se guardó nada sobre las finanzas de estos delincuentes. A mediados de octubre, él aseguró que las clicas en el este de El Salvador tenían unidades del transporte público, cuyas ganancias le servían como un ingreso adicional. En el departamento de Ahuachapán, por ejemplo, la clica Hollywood operaba mototaxis. Mientras que la Western administraba taxis piratas en zonas turísticas que, de acuerdo con sus cálculos, generaban una ganancia de unos 17,000 dólares mensuales.

La Mara y la política salvadoreña



Hasta el presidente Nayib Bukele opinó al respecto, pidiendo que Quijano sea investigado y exigiéndole al funcionario que renuncie a su cargo. “Yo que Arena no caería en el mismo hoyo y me desvincularía. Pero no entienden nada. Allá ellos. El pueblo está observando y pasará factura”, dijo en un tuit.