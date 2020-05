Trump, Chevron y la estrategia petrolera con Venezuela

El 21 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro emitió una Licencia general , referida a las sanciones de Venezuela, que limita en gran medida las operaciones de cinco empresas estadounidenses dedicadas a la industria petrolera, las cuales, hasta esta fecha, estaban exentas de sanciones y tenían permiso para operar en Venezuela. Chevron es la más visible entre ellas. Las otras cuatro son reconocidas operadoras del negocio petrolero: Halliburton, Schlumberger Ltd., Baker Hughes Co. y Weatherford International Plc.

El The New York Times reportó que la decisión de finalmente implementar estas restricciones ocurrió después de un “debate intenso en la administración”. Unos argumentaban que Estados Unidos debería mantener presencia corporativa en Venezuela, en vez de abrir más oportunidades a Rusia y China, mientras otros insistían que extender los permisos a las cinco entidades ayudarían a Maduro a quedarse en el gobierno. Finalmente prevaleció la tesis del segundo grupo.

Al pensar en esta decisión, me surgen algunas preguntas en relación al marco temporal de la medida, pero también sobre las consecuencias no deseadas de la misma. Si los cambios en Venezuela no tienen lugar pronto, y todas las operaciones petroleras de estas compañías se reducen al mínimo definido por la licencia, uno podría anticipar que el régimen responderá con expropiaciones y otras medidas para tomar el control de los negocios entre PDVSA, Chevron y demás las operadoras, abriendo la puerta de esa manera a una oportunidad de mayor influencia para Rusia, China o Irán, en el negocio petrolero venezolano.