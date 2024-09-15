Cambiar Ciudad
Opinión

En este 'Mes de la Herencia Hispana', es crucial preguntarnos quién lucha por nosotros

"Es más importante que nunca que los miembros de nuestra comunidad puedan votar y hacer oír su voz. Esto es personal. Los ataques que Trump y JD Vance han lanzado contra nuestra comunidad amenazan las vidas de nuestra familia y amigos".

Monica Guardiola 's profile picture
Por:
Monica Guardiola
Hispanic Heritage Month 2024.
Hispanic Heritage Month 2024.
Imagen Michael Ainsworth/AP

Soy hija de inmigrantes mexicanos que llegaron a los Estados Unidos después de que mi padre fuera reclutado para trabajar en las minas del sur de Nuevo México en los años 60. Como la menor de diez hermanos, crecí en el pueblo rural de Lordsburg, Nuevo México, donde cada día mis padres mexicanos orgullosos nos inculcaron los valores del trabajo duro, la vida honesta y la importancia de crear una comunidad.

PUBLICIDAD

Mis hermanos y yo tuvimos carreras exitosas en el área legal, educativa y de salud, haciendo realidad el sueño americano de mis papás de obtener seguridad, estabilidad y éxito. Esto es lo que muchos latinos aprenden como niños y lo que me inspiró a cursar estudios superiores y obtener una licenciatura junto con un título en derecho.

A lo largo de mi carrera, he experimentado muchos desafíos que sé que comparto con mis hermanas latinas. Vi de primera mano las dificultades que enfrentan las comunidades marginadas y el efecto desmoralizador de estar subrepresentada o mal representada. Decidí dedicar mi vida adulta a luchar contra la injusticia, aumentar la representación latina en nuestra política y asegurar que los latinos sean vistos y escuchados.

Más sobre Opinión

Mi último noticiero
Jorge Ramos

“Al decir esta noche mis últimas palabras en el noticiero, me quedé pensando en todo lo que me queda por delante. Después de todo, los periodistas nunca se retiran. Estamos condenados toda la vida a perseguir noticias, a perseguir lo nuevo”. <br/>

Mi último noticiero

Opinión
8 mins
Inventando otro Macondo
Jorge Ramos

“El reto de la serie era, en el mejor de los casos, complementar al libro y dar una visión, entre millones, de cómo era la vida en Macondo. Y lo logra. Agradezco las narraciones tomadas íntegramente del libro y las magníficas actuaciones marcadas por las páginas más que por las improvisaciones”.

Inventando otro Macondo

Opinión
4 mins
Cómo vencer a Trump
Jorge Ramos

<b>“</b>En la cabeza de Trump todo conspira para demostrar su poder. Ganó la elección y el voto popular, se desvanecen los juicios en su contra, y legalmente se siente protegido para hacer lo que se le pegue la gana. Se siente en el tope. Es en este contexto que Trump amenazó con la imposición de aranceles contra México, Canadá y China”.

Cómo vencer a Trump

Opinión
5 mins
En México nadie sabe cómo
Jorge Ramos

<i>“Duele pero hay que decirlo: en México nadie sabe cómo detener la violencia. Si lo supieran, ya lo hubieran intentado. Lo que hemos visto desde la época de Felipe Calderón, cuando se declaró la guerra contra los narcos, son distintos experimentos -todos fallidos- para enfrentar la violencia”.</i>

En México nadie sabe cómo

Opinión
4 mins
La cruel y tonta idea de las deportaciones masivas
Jorge Ramos

<i>“Causarán un daño irreparable a miles de familias y a la economía estadounidense. No se trata de expulsar a los indocumentados sino de integrarlos a este país. Sería mucho más barato y efectivo. Pero Trump y sus asesores solo se oyen a sí mismos”.</i>

La cruel y tonta idea de las deportaciones masivas

Opinión
4 mins
Trump: una amenaza para México
Jorge Ramos

“Hay mucho que negociar antes que Trump tome posesión el 20 de enero. Pero el peligro de deportaciones masivas, aranceles y hasta de operaciones militares en su territorio ha puesto en alerta a la nueva presidenta de México. Sheinbaum y Trump ya hablaron y se dijeron esas cosas huecas que se dicen los presidentes por teléfono”.

Trump: una amenaza para México

Opinión
4 mins
Y si los latinos deciden la elección…
Jorge Ramos

“La realidad es que cada vez hay más votantes latinos. Este año hay 36.2 millones de hispanos elegibles para votar, casi cuatro millones más que en 2020, según el centro Pew. Y aunque no todos van a salir a votar, los que lo hagan serán suficientes para definir quién será el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos”.

Y si los latinos deciden la elección…

Opinión
4 mins
El enemigo perfecto
Jorge Ramos

“Gane quien gane la elección en Estados Unidos, las cosas van a empeorar para los recién llegados. Los inmigrantes son el enemigo perfecto en esta campaña electoral. Son muy vulnerables, lo dejaron todo en su país de origen y no se pueden defender de los ataques injustificados de los políticos que solo quieren ganar votos”.

El enemigo perfecto

Opinión
5 mins
El mundo imaginario de Donald Trump
Jorge Ramos

&quot;En este caso, nos toca apuntar y corregir todas las mentiras que Trump ha dicho -y que sigue diciendo- sobre los inmigrantes, sobre la insurrección del 6 de enero del 2021 y sobre todos los esfuerzos ilegítimos por negar los resultados de las elecciones del 2020. Las democracias mueren, primero, desde dentro&quot;.

El mundo imaginario de Donald Trump

Opinión
5 mins
Por la familia, todo: Ruben Gallego sobre su candidatura para ser el primer senador latino de Arizona
Rubén Gallego

&quot;A los 14 años, vi a mi familia y a mi comunidad y me dije: hay un futuro mejor para nosotros; podemos progresar y las cosas pueden mejorar. Todo lo que hago y lo que soy tiene sus raíces en mi comunidad latina, y me llena de humildad poder llegar a representar a nuestra comunidad en el Senado. Es un deber que asumiré con orgullo y mucho honor.&quot; Read this content in <a href="https://www.univision.com/univision-news/opinion/por-la-familia-todo-ruben-gallego-on-running-to-be-arizonas-first-latino-senator" target="_blank" link-data="{&quot;cms.site.owner&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;00000147-f3a5-d4ea-a95f-fbb7f52b0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;ae3387cc-b875-31b7-b82d-63fd8d758c20&quot;},&quot;cms.content.publishDate&quot;:1726508152821,&quot;cms.content.publishUser&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000017b-d1c8-de50-affb-f1df3e1d0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc&quot;},&quot;cms.content.updateDate&quot;:1726508152821,&quot;cms.content.updateUser&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000017b-d1c8-de50-affb-f1df3e1d0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc&quot;},&quot;link&quot;:{&quot;target&quot;:&quot;NEW&quot;,&quot;attributes&quot;:[],&quot;url&quot;:&quot;https://www.univision.com/univision-news/opinion/por-la-familia-todo-ruben-gallego-on-running-to-be-arizonas-first-latino-senator&quot;,&quot;_id&quot;:&quot;00000191-fbe7-dddd-a5f7-ffef61bf0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;ff658216-e70f-39d0-b660-bdfe57a5599a&quot;},&quot;linkText&quot;:&quot;english&quot;,&quot;_id&quot;:&quot;00000191-fbe7-dddd-a5f7-ffef61bb0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;809caec9-30e2-3666-8b71-b32ddbffc288&quot;}">english</a>.

Por la familia, todo: Ruben Gallego sobre su candidatura para ser el primer senador latino de Arizona

Opinión
5 mins

Por eso me preocupa tanto la aterradora agenda del Proyecto 2025 que Donald Trump y JD Vance están imponiendo al pueblo estadounidense. Es una amenaza para nuestra vida diaria y el futuro de todos los latinos en Estados Unidos.

El Proyecto 2025 planea deshacer todo el progreso que la Administración Biden-Harris ha logrado en relación con el acceso a la educación, como dar marcha atrás a la condonación de préstamos estudiantiles, desfinanciar y quitar recursos a las Instituciones que brindan servicios a los hispanos y eliminar programas esenciales como Head Start que tienen un impacto significativo en los jóvenes estudiantes latinos. Trump sigue demostrándonos que no le importa nuestra comunidad y que no tiene ningún interés en vernos triunfar.

Mientras tanto, el Partido Demócrata ha demostrado una y otra vez que luchará por nuestros derechos. A lo largo de la administración Biden-Harris, vimos avances importantes: las tasas de desempleo de los latinos alcanzaron mínimos históricos, nuestras pequeñas empresas están creciendo a un ritmo acelerado, el costo de la insulina se limitó a solo $35 dólares para las personas mayores y cientos de miles de latinos vieron eliminada su deuda estudiantil.

PUBLICIDAD

En este Mes de la Herencia Hispana, es crucial que nos preguntemos quién lucha por nosotros, porque la verdad es que solo la vicepresidenta Kamala Harris y el gobernador Tim Walz tienen un plan para mejorar nuestras vidas.

La decisión es clara este noviembre. En la vicepresidenta Harris, tenemos a una mujer que está decidida en ejecutar sus planes, guiándonos por un nuevo camino hacia adelante, una economía de oportunidades para todos los latinos.

Donald Trump, por otro lado, le ha dicho al pueblo estadounidense que todo lo que tiene para ofrecernos son “conceptos de un plan” y ha tratado de esconder su agenda del Proyecto 2025. Su agenda exige que los inmigrantes sean retenidos en centros de detención masivos, la derogación de DACA y restricciones sobre el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS).

Es más importante que nunca que los miembros de nuestra comunidad puedan votar y hacer oír su voz. Esto es personal. Los ataques que Trump y JD Vance han lanzado contra nuestra comunidad amenazan las vidas de nuestra familia y amigos. El hombre que representa la mayor amenaza para nosotros es un hombre hambriento de poder que aprovechará cualquier oportunidad para convertirse en un dictador. Mientras celebramos el Mes de la Herencia Hispana, es muy importante que hagamos oír nuestra voz registrándonos y votando este noviembre. Tu voto es tu voz, debemos alzar nuestra voz para proteger a nuestra comunidad.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.

Relacionados:
OpiniónKamala HarrisDonald TrumpHispanic

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD