No a las tropas de Trump

Además, para millones de mexicanos, no habría nada más preocupante y amenazante que saber que militares estadounidenses estarían actuando en México bajo las órdenes de un impredecible presidente como Donald Trump (que ha hecho comentarios racistas contra inmigrantes mexicanos).

En una llamada telefónica Trump le ofreció al presidente de México ayudarlo en lo que necesitara, según relató en una conferencia de prensa el propio Andrés Manuel López Obrador. Pero Trump no conoce a AMLO y se va a quedar esperando. López Obrador jamás permitiría la presencia de tropas de Trump en México. Hay mucha historia.

De las 106,000 pistolas recobradas en México en investigaciones criminales del 2011 al 2016, el 70% fueron compradas legalmente en Estados Unidos, según publicó recientemente el Center for American Progress. Y no veo al Congreso en Washington haciendo nada al respecto .

Además 5.9 millones usaron cocaína y más de 40 millones fumaron mariguana . Se trata de un gigantesco mercado de drogas que explotan diariamente los narcos mexicanos y que no se reducirá a corto plazo.

Pero eso no resuelve el gravísimo problema de la narcoviolencia en México. AMLO debe reconocer, con mucha humildad, que su estrategia anticrimen -"abrazos, no balazos"- no ha funcionado y que tiene que hacer algo urgente. La Guardia Nacional, en lugar de detener inmigrantes centroamericanos, debería concentrarse en rescatar las ciudades y carreteras más peligrosas.