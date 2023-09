La primera presidenta de México

Tenemos nueve meses antes de las elecciones. Pero este es un país que cambia rápidamente. Dos mujeres luchan por el poder y se siente diferente. Nunca había ocurrido antes y, por lo tanto, flota la expectativa de que los principales problemas del país -violencia, pobreza, educación, salud…- serán vistos de una forma distinta.

Yo crecí en un México de machos autoritarios, represivos y arrogantes, y nunca nada bueno salió de ahí. Ahora, en estos días que he pasado reportando desde aquí, siento que las cosas van a mejorar, que no podemos seguir igual. Y estoy seguro que no soy el único.