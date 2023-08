Antes de la lucha (por el futuro de México)

Los métodos para escoger a ese candidato único, tanto del partido oficial como de la oposición, no son muy transparentes. Ni están sujetos a auditorías independientes. Y ciertamente están ocurriendo cosas que no están permitidas o no son parejas. En una reciente visita a la Ciudad de México me tocó ver mantas, muros y anuncios espectaculares sobre las principales calles promoviendo a los tres candidatos oficiales. Es Claudia, decían unos. Mejor Marcelo, vi en otros. Y Camino Seguro o El Hombre Fuerte De La 4T , junto a la foto sin sonreír de Adán. Y eso que la campaña por la presidencia, oficialmente, no ha comenzado. Imagínense el bombardeo que nos espera.