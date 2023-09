El amigo del dictador

AMLO no vio nada malo en apoyar a un ejército invasor. “Se invitó a todos los gobiernos con los que México tiene relación”, dijo en su conferencia mañanera. Y luego apuntó que cuando Felipe Calderón era presidente de México (2006-2012) también se invitó a una delegación rusa. Pero a López Obrador, que es un gran estudioso de la historia, se le olvidó que la invasión rusa a Crimea no fue sino hasta el 2014 y la de Ucrania en el 2022. No es lo mismo.