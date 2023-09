La promesa de Xóchitl

“¿Qué va a hacer usted para enfrentar la violencia en México?” Le pregunté. “Realmente yo hoy no tengo una propuesta de seguridad pública clara”, me respondió con absoluta sinceridad. “Te puedo hablar de las ideas que tengo como senadora, de lo que hay que hacer en el país. Quitar la impunidad. Darles recursos públicos a las policías estatales, que hoy no los tienen. Lo que yo haría sería sentar a los mejores expertos del mundo y de México para establecer una estrategia. No se puede hablar a la ligera. Hay demasiados fracasos de expresidentes que no han podido encontrar la solución”.