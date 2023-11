Diez lecciones de María y Katrina para Otis

Lección 3. Es un error, y una pérdida de tiempo y energía, pelearse con los medios de comunicación. Después de una tragedia la realidad nos desborda. Y eso es precisamente lo que han comunicado los medios tradicionales y las redes sociales. Esto no es personal. En México no todo es sobre AMLO. No se trata de que el presidente se vea mal, sino de apuntar lo que falló y lo que se necesita. Ese es el trabajo periodístico. El país siempre va primero. Periodistas y no periodistas también quieren lo mejor para México. Es un desperdicio gastar energías en peleas que no llevan a nada o en aprovechar el momento para atacar a opositores políticos.