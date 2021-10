Necesitamos invertir en la economía del cuidado para cerrar la brecha salarial para las latinas

Las latinas todavía ganan aproximadamente 57 centavos por cada dólar que gana un hombre blanco no hispano. Esto significa que a las latinas les toma casi dos años alcanzar las ganancias generadas en un año por un hombre blanco no hispano. Para las latinas en Texas, la brecha salarial es aún peor, ya que reciben solo 46 centavos por cada dólar que reciben los hombres blancos no hispanos.