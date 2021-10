Pedimos apoyo para los trabajadores de lavandería de hospitales

Como yo, el resto de mis compañeros y compañeras en Angelica fueron capaces de construir una vida estable y decente gracias a nuestros empleos sindicalizados. He trabajado por 40 años y he aprendido que si no tienes una unión y no le gustas a la gerencia, estás fuera. En Angelica, ayudo a traducir para mis compañeros que solo hablan español cuando tienen problemas en el trabajo. A algunos gerentes no les gusta que lo haga, pero si intentan despedirme tengo mi convenio sindical para protegerme.