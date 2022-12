Dejen de culpar a las latinas por la brecha salarial, nosotras no somos el problema

No hay nada que las latinas pudieran haber “hecho mejor” para evitar las pérdidas masivas que experimentaron en 2020. De hecho, ese conjunto de datos mostró que los 49 centavos que se pagaban a las latinas por cada dólar pagado a los hombres blancos no hispanos era la brecha más amplia vista en la última década. ¿Por qué? Más latinas fueron expulsadas del mercado laboral durante la pandemia de covid porque se enfermaron, tuvieron mayores responsabilidades de cuidado familiar y trabajaron en empleos donde no tenían beneficios, ni el apoyo necesario para poder mantener sus trabajos mientras cuidaban a familiares enfermos y trataban de sobrevivir a la pandemia ellas mismas.