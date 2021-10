Tengo algo personal contra la brecha salarial

No obstante, mi amiga también me brindó evidencia de que la estación me estaba pagando de menos a mí también. Desafortunadamente, ya me había ido de ese trabajo cuando me compartió esa información. Es por esto por lo que, cuando supe que se me había pagado de forma injusta, mi indignación solo aumentó. Me puse en contacto con la oficina correspondiente de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, pero me dijeron que no tenía un caso viable porque ya había abandonado mi empleo y no había radicado ninguna querella de discriminación mientras todavía trabajaba allí. Con el tiempo, algunas personas que solían supervisar esa sala de prensa me confirmaron, en privado, que esta es una práctica habitual en la estación. Esta práctica de estafar a las empleadas mujeres sigue hoy en día.