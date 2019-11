Nada personal

A los presidentes, expresidentes y hasta a los políticos con un poquito de autoridad no les gusta que los cuestionen. El poder se sube rápido a la cabeza y no se les ocurre que pueden estar equivocados o que los obliguen a rendir cuentas.

Esto me recuerda una reciente entrevista a Evo Morales en la ciudad de México. Evo se veía molesto. El periodista de la BBC -una gran institución con una reputación de integridad y credibilidad- lo estaba cuestionando y, claramente, no le gustaban las preguntas: “¿Cómo se define usted en este momento: presidente, expresidente, presidente depuesto, asilado político?... ¿Usted reconoce que hubo irregularidades (en las elecciones del 20 de octubre)?... ¿Usted no cometió ningún error?... Usted ha dicho en el pasado que quien se va de Bolivia es un ‘delincuente confeso’… ¿Por qué no se fue a Venezuela en lugar de venir a México?...¿Tiene fecha para regresar a Bolivia?”.