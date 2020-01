México: sala de espera de Estados Unidos

Bajo el programa conocido como 'Quédate En México' (o Migrant Protection Protocols) el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos ha obligado a casi 50,000 solicitantes de asilo político a regresar a México, según el informe de Human Rights First. Y ya hay más de 340 casos reportados de violaciones, secuestro, tortura y otros actos violentos contra esos inmigrantes.

Para los centroamericanos que están huyendo de las pandillas y de la violencia es una locura pensar que el estado mexicano de Tamaulipas, por ejemplo, es un lugar seguro. No lo es. Muchos inmigrantes están siendo devueltos a las ciudades fronterizas de Matamoros y Nuevo Laredo. Y Human Rights First nos recuerda que el mismo Departamento de Estado ha considerado que el nivel de peligrosidad de Tamaulipas es similar al de Afganistán, Irak, Siria, Somalia o Yemen.

Para no irnos más lejos, cifras del mismo gobierno de AMLO reconocen que de enero a noviembre del 2019 asesinaron a 790 personas en Tamaulipas. El gobierno de México no puede garantizarle la vida ni siquiera a los mexicanos. Y ahí es donde han caído miles de inmigrantes centroamericanos, venezolanos y cubanos. No tienen más opción que esperar. Regresar a las dictaduras de Cuba o Venezuela es impensable. Y para los centroamericanos volver a Honduras, por mencionar un caso, podría significar la muerte.