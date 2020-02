Google, Facebook y Twitter pueden hacer más para exponer datos chequeados sobre el coronavirus

Sin embargo, los datos obtenidos por la Red también arrojan luz sobre otro tema: Google puede encontrar más de 200 verificaciones de hechos en 15 idiomas diferentes, todos procedentes de fuentes serias y fiable. Pero, hasta ahora, no ha podido exponer esas verificaciones de manera efectiva y consistente entre los principales resultados de las búsquedas de Google sobre el coronavirus.

No quedan dudas de que estas son fuentes importantes de información, pero los verificadores de hechos de todo el mundo expresaron su consternación porque sus chequeos no salieron más arriba en las clasificaciones del sistema de búsqueda, especialmente teniendo en cuenta el tsunami de engaños alrededor del coronavirus, algo que no respeta fronteras ni zonas horarias.