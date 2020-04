En tiempos de pandemia, el voto sigue siendo sagrado

Todos estamos tan fervientemente dedicados a tratar de sobrevivir a la pandemia de coronavirus que apenas nos fijamos en otros peligros inminentes. Por ejemplo, que a alguien se le ocurra que no votemos en las elecciones generales de noviembre para “protegernos del contagio”. No sé el estimado lector, pero yo veo ese riesgo al doblar de la esquina, como quien dice. Y no es precisamente una alucinación, sino el producto de haber escuchado ciertas discusiones que están sosteniendo los políticos sobre el tema, con inquietante discreción, como si algunos quisieran que no nos diéramos cuenta.