La salud presidencial

Fue una tranquilidad ver al presidente López Obrador el miércoles, en un largo video en Twitter, diciendo que “estoy bien”. Luego vinieron los detalles que su equipo, en días anteriores, no había dado o incluso había ocultado. AMLO reconoció que se contagió de coronavirus -por tercera vez- y “se me complicó porque me fui a una gira muy intensa” al sur del país. También contó cómo en Mérida “se me bajó de repente la presión y estando en una reunión…pues como que me quedé dormido; fue una especie de vaguido, hablando coloquialmente”.