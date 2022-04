Obamacare salvó la vida de mi hijo

En estos días en los que se cumplieron 12 años de que el Presidente Obama, junto al entonces vicepresidente Biden, firmara la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, no puedo dejar de pensar en lo que ACA significa para nosotros y para millones de estadounidenses: un asunto de vida o muerte. Mi infinito agradecimiento me llevó a hacer campaña activamente por Joe Biden, y estando en uno de sus rallies en Miami, llena de agradecimiento y emoción improvise rápidamente un cartel que decía “Obamacare salvó a mi hijo”. Con ese mismo cartel y una foto de mi hijo A.B. que luego le agregué, asistí a cada rally que pude en Florida. No imaginan mi sorpresa cuando el presidente Obama y el presidente Biden postearon en sus redes sociales e incluso en videos de la campaña mi cartel de agradecimiento improvisado.