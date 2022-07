El mariel silencioso

Cuba nos une en extranjero suelo. Porque, como bien decía el también escritor cubano Guillermo Cabrera Infante, “cuando se viven situaciones invivibles no hay más salida que la esquizofrenia o la fuga”. Y los cubanos viven situaciones invivibles en la isla. Sus condiciones de vida se han deteriorado al bajísimo nivel del infame período especial de los años 90. El sistema de producción castrista, que nunca ha producido nada que no sean privaciones, hambre y represión, está produciendo todavía menos, si me excusan la aparente contradicción. La entenderán quienes la han sufrido en carne propia.