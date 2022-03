No hay evidencias de que la vacuna de refuerzo contra el covid-19 cause “agotamiento” del sistema inmunitario

“Eso ahora es un hecho. Solo evitan que usted se muera, lo cual es muy importante, no lo subestimemos”, continuó. “Pero si no le impiden transmitirlo y no evitan que lo contraiga, ¿por qué seguimos tratando esta enfermedad como siempre lo hemos hecho? ¿Y para qué m*erda sirve una vacuna de refuerzo? Porque yo nunca me pondré una vacuna de refuerzo”.