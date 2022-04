elDetector responde a la audiencia: ¿Hay "cancelaciones masivas" de abonos y suscripciones a Disney por su apoyo a la comunidad LGBTQ?

No hay evidencias de esta cancelación masiva. The Walt Disney Company no ha difundido su reporte fiscal trimestral de abril a mayo, en el que informan públicamente sobre el número de suscriptores a la plataforma, así como el ingreso por concepto de parques, hoteles temáticos y cruceros. Por lo tanto, los datos de marzo y abril (fechas en que se ha promovido el boicot) no están disponibles.