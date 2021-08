¿Los senos aumentan de tamaño luego de ponerte la vacuna contra el covid-19? Verificamos el mensaje viral de TikTok

Además de que no hay evidencias de este crecimiento asociado a las vacunas, la afirmación de Marshall y otras mujeres , jóvenes en su mayoría -que han publicado mensajes parecidos en Tik Tok con la etiqueta #PfizerBoobs - no da detalles del supuesto crecimiento. Solo lo atribuyen a la vacuna y en algunos casos no presentan un antes y un después del supuesto aumento (aunque imágenes como esas pueden trucarse). Los videos tampoco describen si las afirmaciones son en serio o son una broma.