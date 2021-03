Obama no estaba en el laboratorio de Wuhan en 2015, como dicen en las redes, ni Melinda Gates es la de la foto

La fotografía tomada fuera de contexto

Hay al menos seis fotos tomadas en el mismo campus de los NIH en Maryland por medios y agencias como Reuters , The New York Times , AP Images , Getty Images , los NIH y fotografías de la Casa Blanca que corroboran la fecha, el lugar y el motivo de la visita del ex presidente Obama.

La fotografía no fue tomada en el laboratorio de Wuhan en 2015 como alega el post , sino que las numerosas fotografías fueron tomadas en el campus de los NIH en Maryland en los Estados Unidos en diciembre del año 2014 con el ex presidente Barack Obama, Nancy Sullivan del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) de los NIH, el Dr. Anthony Fauci, el director del NIAID, y la exsecretaria de Salud y Servicios Humanos, Sylvia Burwell.

Los 3.7 millones de dólares no eran para Wuhan

El Instituto de Virología de Wuhan no fue financiado directamente por la administración Obama. La organización EcoHealth Alliance recibió la financiación para el proyecto por primera vez en 2014 y eso puede verse en la página web del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Tracking in Accountability in Government Grants System (TAGGS). La financiación de EcoHealth se destinó a un proyecto titulado "Understanding the Risk of Bat Coronavirus Emergence” (Comprender el riesgo de aparición del coronavirus del murciélago), en el que EcoHealth investigó apariciones de este virus en esos animales.