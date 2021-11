Testificaron contra 'El Chapo' en su juicio: casi todos están libres o desaparecieron de los registros

“Mi cliente ya está libre y no es testigo protegido”, dijo a Univision Noticias el abogado de uno de los 15 cooperantes que testificaron contra ‘El Chapo’, quien lleva más de dos años purgando una condena a cadena perpetua en un prisión de máxima seguridad en Colorado. El litigante pidió no revelar el nombre de su cliente ni el suyo para no afectar un proceso legal en curso.