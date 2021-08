Lo que hizo la DEA para atrapar a un empresario que movió cocaína en cajas de chile morrón

El tercer contenedor con el alijo de cocaína no llegó inmediatamente después. Documentos judiciales describen una serie de comunicaciones en las cuales discutieron alquilar una bodega en Filadelfia para recibir y ocultar la droga. Además, el informante de la DEA viajó a Nueva York para reunirse en persona con Báez y Jerez para afinar los detalles del envío ilícito, pues al segundo no le gustaba hablar del tema por teléfono. Báez no tenía problemas con ello, por eso varias grabaciones de sus llamadas fueron presentadas como evidencia en su juicio que duró dos semanas.