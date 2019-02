Jurado ya tiene un veredicto en el juicio a ‘El Chapo’ Guzmán por narcotráfico

Al conocerse la decisión, el líder de Sinaloa pareció "algo sorprendido", según periodistas presentes en la corte. Por su parte, la esposa del narco, Emma Coronel, se mostró fuerte, según la periodista de Noticias Univision Blanca Rosa Vilchez . La mujer, que ha seguido todo el juicio desde la segunda fila de la audiencia de la corte de Brooklyn, dijo que no había nada que sentir porque nadie había muerto.

Según Vilchez, cinco minutos antes de conocerse la sentencia, a Coronel se le acercó un abogado con pañuelos de papel aunque no estaba llorando y ella dijo que no los iba a necesitar porque no iba a llorar.