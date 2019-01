Así fue como Emma Coronel dejó de ser la cara frívola del juicio a su esposo ‘El Chapo’

Cuando el agente de la DEA Víctor Vázquez narraba la captura en 2014 de Joaquín ‘El Chapo’ en un hotel de Mazatlán se mostró al jurado una foto que no era la de los narcotraficantes mencionados hasta el cansancio en el juicio. Aparecía, en cambio, la esposa del acusado, Emma Coronel Aispuro, quien ese día estaba presente en la corte. Esa evidencia era el preámbulo de lo que faltaba del relato: en aquella habitación del cuarto piso donde un grupo militar de élite arrestó al que entonces era el criminal más buscado también “estaba su esposa y dos pequeñas”, sus gemelas.

“Colaborando” en la fuga de Guzmán

Para que las autoridades no se enteraran del plan, relató López, los hijos del narcotraficante compraron una parcela cerca de la prisión, la cual se convirtió en el otro extremo del túnel por el cual escapó a bordo de una motocicleta modificada en 2015.

Según López, la esposa de su “compadre” le dijo al mes siguiente del arresto que Guzmán quería repetir su escape. No pudo porque fue trasladado a otra cárcel en Ciudad Juárez. Además, no funcionó un soborno de dos millones de dólares que le entregaron a un funcionario federal no identificado.