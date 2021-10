Liberarán en abril a la hija de 'El Mencho', jefe del Cartel de Jalisco

El Buró de Prisiones (BOP) informa en una ficha informativa que ella no está bajo su custodia. El servicio de los US Marshals dijo a Univision Noticias que la hija de ‘El Mencho’ tampoco se encuentra en alguna de sus instalaciones. “Según nuestra base de datos de prisioneros, esta persona no se encuentra actualmente bajo la custodia de los US Marshals”, dijo su vocera Lynzey Donahue.