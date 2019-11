El fracaso de la 'estrategia Kingpin': por qué eliminar a los capos de la droga no es la solución al problema del narco

"El día que yo no exista, no va a mermar el tráfico de drogas".

Poco antes de que lo arrestaran en enero de 2016 y lo encerraran luego en la prisión más segura de EEUU —donde ahora cumple cadena perpetua— Joaquín 'El Chapo' Guzmán dibujó con un par de efímeras respuestas el futuro del narcotráfico en México. "(...) la gente que se dedica a esta actividad no depende de mí", aseguró el exlíder del cartel de Sinaloa en una entrevista mientras estaba en la clandestinidad.

La estrategia de la Administración de Control de Drogas (DEA) para debilitar los carteles del narcotráfico en México ha sido durante décadas ir tras el cabecilla o K ingpin (en inglés), con la creencia de que si el jefe no está, la organización se verá afectada y esto conducirá a su debilitamiento.

"Cuando hay uno, dos o tres grandes carteles, existen arreglos de quién tiene cada territorio y no hay tanto conflicto, porque el mercado está segmentado al haber monopolios establecidos sobre la distribución de la droga ", comenta David Shirk, experto en narcotráfico y profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Diego (California).

En el momento en que el líder es eliminado, los carteles enemigos (e incluso las fracciones de oposición interna) interpretan la ausencia como debilidad y aprovechan para ganar territorios . Pero el narcotráfico no es una actividad económica regulada legalmente, donde la competencia entre diferentes actores puede ser librada en las cortes.

Pero, ¿en qué consiste la controversial estrategia Kingpin? ¿Qué efectos ha tenido en la actividad del narcotráfico en México? Y ¿cuál consideran los expertos que es la mejor manera de lidiar con un problema que, según dicen, no es "solucionable" sino más bien "manejable"?

Eliminar al líder

En los años 90 no era México, sino Colombia, el mayor exportador de droga a EEUU. A finales de esa década, la DEA introdujo la estrategia Kingpin para "descabezar" a los carteles colombianos de Cali y Medellín.

Reportes de ese momento aseguran que durante los años que el presidente se concentró en apresar, matar y extraditar capos se decomisaron más de 110,000 toneladas de cocaína y se destruyeron casi 180,000 hectáreas de marihuana y amapola. Justo como sucedería años más tarde con "El Chapo" y el Cartel de Sinaloa, la actividad de las organizaciones no cesó con la ausencia de los líderes.

Fragmentación y violencia

Cuando la DEA le "vendió" al Congreso la estrategia anti-capos no mencionó sus efectos secundarios.

Con el cartel de Sinaloa, por ejemplo, los analistas aseguran que hubo una disputa interna que terminó resolviéndose a favor de los hijos de Guzmán, Jesús Alfredo e Iván Archivaldo, pero no sin antes causar la muerte de miles, producto de una multiplicación de las disputas entre grupos criminales, siendo Jalisco Nueva Generación el que salió más favorecido con el arresto.

"En áreas muy locales, como lo que pasó con los LeBarón, hay grupos que controlan un par de pueblos en estas zonas rurales no muy bien controladas por el gobierno", comenta Shirk. Y agrega: "Estamos viendo que en todo el país hay un sistema de delincuencia organizada muy fragmentada de pequeñas alianzas. Un sistema mucho más descentralizado".

Manejar un problema "sin solución"

Pero no todos creen que es una mala idea ir tras los jefes de las organizaciones criminales en México.

"Una es de corte ético-legal: se trata de personas que han asesinado, secuestrado, mutilado y tienen que enfrentar procesos legales. En segundo lugar, no se puede dejar de perseguir a estas personas solo porque su captura hará a los otros querer ganar prominencia y lo harán a plomo limpio. No se puede generar ese mensaje ", sostiene.

La estrategia del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, conocida como "Abrazos y no balazos", ha sido duramente criticada por quienes piensan que su administración no está haciendo lo suficiente respecto a los carteles. Pero si la ofensiva dura contra estos grupos criminales no funcionó en el pasado y la nueva tampoco parece estar dando resultados, cómo abordar el problema del narcotráfico en México.