"Aquí hay seriedad, no hay ninguna mentira", se oye decir a Guzmán en una parte del audio que se escuchó este jueves en su juicio por narcotráfico en una corte federal de Brooklyn. Se trata de la evidencia electrónica más fuerte que la Fiscalía ha presentado hasta el momento al jurado, que ya durante cinco semanas ha escuchado principalmente los relatos de capos de la droga que trabajaron con o eran socios de 'El Chapo'. Pues en el video de la revista Rolling Stone, el capo no da detalles de su empresa criminal.

"Me da gusto que, sin conocerlo a usted, me esté dando esa oportunidad", agradeció el sinaloense, pero buscando no doblegarse en el intercambio de propuestas y salir ganador.