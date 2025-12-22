Elon Musk Servicios de inteligencia sospechan que Rusia desarrolla un arma para destruir los satélites Starlink de Elon Musk Informes de inteligencia a los que tuvo acceso la agencia AP señalan que esta arma, conocida como de 'efecto zona', buscaría inundar las órbitas de los Starlink con cientos de miles de perdigones de alta densidad, capaces de inutilizar varios satélites a la vez, pero también de provocar daños colaterales catastróficos a otros sistemas en órbita.

Video Rusia desarrolla un arma antisatélite, ¿es una amenaza grave para la seguridad nacional?

Dos servicios de inteligencia de países miembros de la Alianza Atlántica (OTAN) sospechan que Rusia está desarrollando una nueva arma antisatélite destinada a atacar la constelación Starlink de Elon Musk mediante nubes orbitales destructivas de metralla, con el objetivo de frenar la superioridad espacial de Occidente que ha ayudado a Ucrania en el campo de batalla.

Informes de inteligencia a los que tuvo acceso la agencia AP señalan que esta arma, conocida como de 'efecto zona', buscaría inundar las órbitas de Starlink con cientos de miles de perdigones de alta densidad, capaces de inutilizar varios satélites a la vez, pero también de provocar daños colaterales catastróficos a otros sistemas en órbita.

PUBLICIDAD

Analistas que no han visto esos informes dudan de que un arma así pudiera funcionar sin desatar un caos incontrolable en el espacio para empresas y países, incluida la propia Rusia y su aliada China, que dependen de miles de satélites para comunicaciones, defensa y otras necesidades vitales.

Ese tipo de consecuencias, incluidos los riesgos para sus propios sistemas espaciales, podría disuadir a Moscú de desplegar o utilizar un arma de este tipo, según los expertos.

“No me lo creo. De verdad que no”, dijo a la AP Victoria Samson, especialista en seguridad espacial de la Secure World Foundation, que dirige el estudio anual de sistemas antisatélite de esta organización con sede en Colorado. “Francamente, me sorprendería mucho que hicieran algo así”.

Sin embargo, el comandante de la División Espacial de las Fuerzas Armadas canadienses, el general de brigada Christopher Horner, afirmó que no se puede descartar ese trabajo ruso, especialmente a la luz de acusaciones previas de EEUU según las cuales Rusia también ha explorado el desarrollo de un arma nuclear en el espacio, de carácter indiscriminado.

“No puedo decir que me hayan informado sobre un sistema de ese tipo. Pero no es inverosímil”, dijo. “Si los informes sobre el sistema nuclear son ciertos y están dispuestos a desarrollarlo y a llegar a ese extremo, no me parecería descabellado que algo un poco menos extremo, pero igual de dañino, esté dentro de su capacidad de desarrollo”.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, no respondió a las solicitudes de comentarios de la AP. Rusia ha pedido en el pasado iniciativas de la ONU para frenar el despliegue de armas en órbita y el presidente Vladimir Putin ha asegurado que Moscú no tiene intención de desplegar armas nucleares espaciales.

PUBLICIDAD

Un arma con múltiples objetivos

Los servicios de inteligencia mostraron los hallazgos a la AP bajo la condición de no identificar a las agencias implicadas, y el medio no pudo verificar de forma independiente sus conclusiones.

La Fuerza Espacial de EEUU no respondió a preguntas de la agencia enviadas por correo electrónico.

El Comando Espacial de las Fuerzas Armadas francesas dijo en un comunicado a la AP que no podía comentar los hallazgos, pero afirmó que “Rusia ha multiplicado en los últimos años acciones irresponsables, peligrosas e incluso hostiles en el espacio”.

Según esos informes, Rusia considera a Starlink una amenaza grave. Los miles de satélites de órbita baja han sido clave para la supervivencia de Ucrania frente a la invasión rusa a gran escala, que ya entra en su cuarto año.



El internet de alta velocidad de Starlink es utilizado por las fuerzas ucranianas para comunicaciones en el campo de batalla, localización de objetivos y otras funciones, además de por civiles y autoridades en zonas donde los ataques rusos han dañado las comunicaciones.

Funcionarios rusos han advertido repetidamente que los satélites comerciales que apoyan al ejército ucraniano podrían ser objetivos legítimos. Este mes, Rusia anunció que ha desplegado un nuevo sistema de misiles terrestres, el S-500, capaz de alcanzar objetivos en órbitas bajas.

A diferencia de un misil probado por Rusia en 2021 para destruir un satélite obsoleto de la Guerra Fría, la nueva arma en desarrollo apuntaría a múltiples satélites Starlink al mismo tiempo. Según los informes, los perdigones podrían ser liberados por formaciones de pequeños satélites que aún no han sido lanzados.

PUBLICIDAD

Horner señaló que resulta difícil imaginar cómo se podrían controlar esas nubes de perdigones para que solo golpeen a Starlink, y advirtió que los restos de un ataque así podrían “salirse de control muy rápido”.

“Es como hacer estallar una caja llena de balines”, dijo. Eso “cubriría todo un régimen orbital y derribaría cada satélite Starlink y cualquier otro que esté en una órbita similar. Y esa es la parte realmente inquietante”.

¿Está Rusia en condiciones de desplegar esa arma o es solo un experimento?

Los informes no precisan cuándo Rusia podría estar en condiciones de desplegar el sistema, ni si ha sido probado o en qué fase se encuentra la investigación.

Según un funcionario familiarizado con los informes y con otra inteligencia relacionada —que habló bajo anonimato— el sistema está en desarrollo activo, pero la información sobre un posible calendario de despliegue es demasiado sensible para hacerse pública.

Ese trabajo podría ser meramente experimental, apuntó Samson.

“No me sorprendería que algunos científicos construyeran algo así como un experimento intelectual, pensando: ‘Quizá algún día logremos que el gobierno lo financie’”, dijo.

Samson también sugirió que la supuesta nueva amenaza rusa podría servir para provocar una reacción internacional.

“A menudo, quienes impulsan estas ideas lo hacen para que EEUU construya algo similar o para justificar un mayor gasto en capacidades antisatélite o una postura más agresiva frente a Rusia”, explicó. “No digo que eso sea lo que está pasando aquí, pero ha ocurrido antes”.

PUBLICIDAD

Perdigones casi invisibles

Según los informes, los perdigones serían tan pequeños —de apenas unos milímetros— que podrían eludir los sistemas terrestres y espaciales de detección de objetos, lo que dificultaría atribuir un ataque directamente a Moscú.

Clayton Swope, experto en seguridad espacial del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), dijo que si “los perdigones no son rastreables, eso complica las cosas”, aunque añadió que “al final se sabría”.

“Si los satélites empiezan a apagarse por daños, se puede atar cabos”, explicó.

No está claro cuánta destrucción podrían causar partículas tan pequeñas. En noviembre, el impacto sospechoso de un fragmento diminuto fue suficiente para dañar una nave china destinada a traer de regreso a tres astronautas a la Tierra.

“La mayor parte del daño probablemente se produciría en los paneles solares, que son la parte más frágil”, dijo Swope. “Eso bastaría para dañar un satélite y probablemente dejarlo fuera de servicio”.

Un “arma del miedo”

Tras un ataque de este tipo, los perdigones y los restos caerían con el tiempo hacia la Tierra, dañando potencialmente otros sistemas en órbita, advierten los analistas.

Las órbitas de Starlink se sitúan a unas 340 millas de altura. La estación espacial china Tiangong y la Estación Espacial Internacional operan a órbitas más bajas, “por lo que ambas estarían en riesgo”, según Swope.

El caos espacial que podría generar un arma así permitiría a Moscú amenazar a sus adversarios sin necesidad de usarla, añadió.

PUBLICIDAD

“Suena claramente a un arma del miedo, pensada como disuasión”, dijo.

Para Samson, los costes de un arma indiscriminada de este tipo podrían frenar a Rusia.

“Han invertido enormes cantidades de tiempo, dinero y capital humano en ser una potencia espacial”, señaló. Usar un arma así “les cerraría el acceso al espacio a ellos también. No sé si estarían dispuestos a sacrificar tanto”, concluyó.

Mira también: