Informe de la ONU recoge "información clara y convincente" de violencia sexual durante los ataques de Hamas

Hay "buenas razones para creer" que se cometieron violaciones durante los ataques de Hamas a Israel el pasado 7 de octubre, y que algunos rehenes llevados luego a Gaza también fueron asaltados sexualmente, concluyó Naciones Unidas en un informe publicado el lunes.

Pramila Patten, representate especial de la ONU sobre violencia sexual en conflictos, dijo que tenían "información clara y convincente" de que algunos rehenes fueron violados, y que "este tipo de violencia puede seguir ocurriendo con quienes permanecen retenidos" en Gaza.

Junto a un equipo técnico integrado por nueve expertos, Patten visitó Israel y Cisjordania durante dos semanas y media, del 29 de enero al 14 de febrero. El equipo entrevistó a testigos, rehenes liberados, familiares e instituciones israelíes.

El documento de 23 páginas también contempla acusaciones de “violencia sexual relacionada con el conflicto por parte de las fuerzas de seguridad y los colonos israelíes” contra los palestinos en Cisjordania.

Estas son las claves del informe:

Los estremecedores hallazgos de la ONU

El informe de la ONU asegura haber recopilado evidencias de que hubo episodios de violencia sexual durante los ataques de Hamas del 7 de octubre.

"En la mayoría de estos incidentes, las víctimas primero sometidas a violación fueron luego asesinadas", dice el comunicado de prensa en el que se anuncia las conclusiones del informe. "El equipo de la misión también encontró un patrón de víctimas, en su mayoría mujeres, encontradas total o parcialmente desnudas, atadas y baleadas en múltiples lugares", agrega la publicación.

Además de las víctimas atacadas en Israel, también se ha hallado evidencia de violencia sexual contra algunos rehenes de Hamas, mayoritariamente mujeres, y "hay motivos razonables para creer que esa violencia pueda estar en curso", mientras siguen cautivas en Gaza.

De acuerdo con la publicación, la ONU logró recopilar “información clara y convincente” de que algunas de las mujeres y niños tomados de rehenes ese día por Hamas fueron sometidos a “violaciones y torturas sexualizadas y tratos crueles, inhumanos y degradantemente sexualizados”.

Relatos de testigos también dieron cuenta de violaciones grupales, y violaciones a cadáveres.

No hay testimonios directos de las víctimas

Según, Patten, para elaborar el informe no logró reunirse con ninguna víctima de violencia sexual, “a pesar de los esfuerzos concertados para alentarlas a presentarse”. Al parecer ninguna quiso hacerlo.

No está claro cuántas víctimas de violencia sexual por parte de Hamas el 7 de octubre hay, pero, según el informe, "un pequeño número de los que están bajo tratamiento experimentan angustia y trauma mental severo”.

Aunque no pudieron acceder directamente a las víctimas, el grupo de expertos de la ONU tuvo 33 reuniones con instituciones israelíes y entrevistaron a 34 personas, incluidos supervivientes y testigos de los ataques, rehenes liberados, médicos y otros. También tvieron acceso a 5,000 fotos y 50 horas de video del ataque.

Los principales escenarios de la violencia sexual de Hamas

Patten dijo que basándose en la información recopilada “hay motivos razonables para creer que se produjo violencia sexual relacionada con el conflicto durante los ataques del 7 de octubre en múltiples lugares de la periferia de Gaza, incluidas violaciones y violaciones grupales, en al menos tres lugares”.

El patrón de desnudar y amarrar a las víctimas “puede ser indicativo de algunas formas de violencia sexual”, puntualizó.

Uno de los escenarios en donde se produjeron estos incidentes fue el festival de música de Nova y sus alrededores. De acuerdo con el informe “hay motivos razonables para creer que se produjeron múltiples incidentes de violencia sexual" allí, en los que las víctimas fueron sometidas a violación y/o violación en grupo y luego asesinadas o asesinadas mientras eran violadas”.

Además, testigos de los hechos aseguran haber presenciado al menos dos incidentes de violación de cadáveres de mujeres, según Patten. “Otras fuentes creíbles en el sitio del festival de música de Nova describieron haber visto a múltiples individuos asesinados, en su mayoría mujeres, cuyos cuerpos fueron encontrados desnudos de cintura para abajo, algunos totalmente desnudos”, algunos con disparos en la cabeza y otros atados a árboles o postes con las manoas atadas.

Otro escenario del horror de ese día fue la carretera 232, la que sale del lugar donde se estaba celebrando el festival. “Información creíble basada en relatos de testigos describe un incidente de violación de dos mujeres por elementos armados”, dijo Patten. En general se denunciaron otros violaciones ahí que no pudieron verificarse y requieren más investigación.

“A lo largo de este camino se encontraron varios cadáveres con lesiones genitales, además de lesiones en otras partes del cuerpo”, dijo Patten. "Hasta ahora no se han podido verificar patrones discernibles de mutilación genital, pero justifican una investigación futura", agregó.

Las personas que huyeron del festival de música Nova también intentaron escapar hacia el sur y buscaron refugio en el kibutz Reim y sus alrededores, otro escenario en donde se hallaron evidencias de violencia sexual.

El equipo de expertos verificó la violación de una mujer fuera de un refugio antiaéreo y escuchó otras denuncias de violación que luego no pudieron verificarse.

Por otra parte, el informe destaca que "al menos dos acusaciones de violencia sexual ampliamente repetidas en los medios de comunicación eran infundadas debido a nueva información superpuesta o a la inconsistencia en los hechos recopilados”. Entre estos hechos infundados está el falso episodio de que una mujer embarazada había sido asesinada y le habían desgarrado el útero para luego apuñalar al feto en su interior.

También se detectó una escena que fue alterada por un escuadrón antiexplosivos de las fuerzas israelíes, que además movieron los cuerpos.

Patten dijo que se necesita más investigación en varios casos, como el de los cuerpos desnudos y en un caso amordazados, en el kibutz Be'eri para determinar si ocurrió violencia sexual. En el caso del Kibbutz Kfar Aza no pudieron verificar que hubiera ocurrido algún episodio de esta índole, pero en general, “la información circunstancial disponible –en particular el patrón recurrente de víctimas femeninas encontradas desnudas, atadas y baleadas– indica que puede haber ocurrido violencia sexual, incluida posible tortura sexualizada o trato cruel, inhumano y degradante”.

Según el estudio “la verdadera prevalencia de la violencia sexual durante los ataques del 7 de octubre y sus secuelas puede tardar meses o años en emerger y es posible que nunca se conozca por completo”.

Las críticas a la ONU por su respuesta a las acusaciones de violencia sexual el 7 de octubre

Naciones Unidas enfrentó críticas por supuestamente reaccionar con lentitud a las acusaciones hechas por Israel de que Hamas cometió violaciones y otros actos de violencia sexual durante los ataques del 7 de octubre.

El secretario general de la ONU, António Guterres, negó haber intentado silenciar el informe sobre las violaciones sexuales atribuidas a Hamas, como denunció el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz.

"El trabajo se hizo de forma exhaustiva y diligente. De ninguna manera forma o procedimiento, el secretario general hizo algo para mantener el informe 'en silencio'", afirmó el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

Tras publicarse el informe de la ONU el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, Lior Haiat, dijo en las redes sociales que Israel “da la bienvenida al reconocimiento explícito” de un organismo de la ONU sobre “la comisión de crímenes sexuales por parte de Hamas”, aunque el informe no menciona directamente a Hamas u otras milicias palestinas como responsable de los episodios de violencia sexual.

"Tal atribución requeriría un proceso de investigación completo", dice el informe, que mencionó la necesidad de una investigación más amplia como una de sus recomendaciones. Para ello, alentó a Israel a otorgar acceso al jefe de derechos humanos de la ONU y a la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos e Israel.

Hamas rechaza el informe de la ONU

Este martes el movimiento islamista palestino Hamas se pronunció en contra de las afirmaciones de violencia sexual en los ataques del 7 de octubre que recopiló el informe de la ONU.

Tales acusaciones son "falsas" e "infundadas", aseguró Hamas en un comunicado, en el que denunció que el informe no incluye el testimonio directo de las víctimas y que "se basó en instituciones israelíes, soldados y testigos, que fueron elegidos por las autoridades de ocupación para intentar demostrar esta acusación falsa".

Unas 250 personas fueron secuestradas y llevadas a Gaza el 7 de octubre, durante los ataques sin precedentes de Hamas a Israel, que dejaron más de 1,100 muertos, en su mayoría civiles.

Violencia sexual contra palestinos

La representate especial de la ONU sobre violencia sexual en conflictos especificó durante la conferencia de prensa en la que presentó el informe que la investigación de su equipo no tenía como propósito investigar acusaciones de ninguno de los bandos sobre violencia sexual, sino reunir, analizar y verificar información para el informe anual del secretario general Antonio Guterres sobre violencia sexual en conflictos y para el Consejo de Seguridad de la ONU.

Los expertos que trabajaron en el informe también visitaron Cisjordania y recibieron información de fuentes institucionales y de la sociedad civil, así como a través de entrevistas "sobre algunas formas de violencia sexual contra hombres y mujeres palestinos en lugares de detención, durante redadas domiciliarias y en puestos de control".

Con información de AFP y AP.

