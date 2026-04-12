Noticias Viktor Orbán acepta la derrota después de un “doloroso” resultado en las elecciones de Hungría De acuerdo con la Oficina Nacional Electoral, se presentó una cifra récord de la participación del electorado en las elecciones de Hungría con un 77%

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Este domingo 12 de abril, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, aceptó su derrota electoral con un “doloroso resultado” tras haber estado 16 años en el poder.

Con casi 67 % de los distritos con el conteo finalizado, el partido de Péter Magyar, Tisza, se proclamó ganador con 137 de los 199 lugares de la Asamblea, lo cual le permite llevar a cabo reformas constitucionales. A continuación te contamos cómo fue el momento.

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Elecciones de Hungría

De acuerdo con la Oficina Nacional Electoral, eran las 6:30 de la tarde cuando se presentó una cifra récord de la participación del electorado en las elecciones de Hungría con un 77%. Más de 7 millones de electores en el país y más de 500 mil registrados en el extranjero pudieron escoger entre los cinco partidos que se disputaban la contienda.

Los simpatizantes del partido de Tisza llenaron el lugar en toda la ribera derecha del río Danubio, aunque estaba el sol en lo más alto, eso no detuvo a los votantes de que pudieran tomar su decisión.

Por el otro lado, con el partido de Viktor Orbán, la celebración del mismo se vio limitada y opacada por su contendiente, ya que hubo acceso a pocas personas; tales fueron miembros del partido y algunos periodistas.

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Como es típico de todas las elecciones, salieron los candidatos a dar sus declaraciones mientras se daban las mismas. En el caso de Magyar, mencionó que su partido y él estaban “cautelosamente confiados” e hizo un llamado a sus votantes a que se mantuvieran pacíficos, alegres y recalcó que, en el caso de que el resultado les favoreciera, harían un gran carnaval.

Con Orbán, informó que su campaña había sido un impulso nacional y agradeció la participación de los activistas y simpatizantes. “Estoy aquí para ganar”.

Tisza y Fidesz reportaron que habían recibido reportes de violaciones electorales, lo que sugiere que algunos resultados podrían ser impugnados por ambos partidos.

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Ya con el 67 % de los distritos con el conteo finalizado, el partido de Péter Magyar, Tisza, se proclamó ganador con 137 de los 199 lugares de la Asamblea.

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Después de eso, a través de redes sociales, Magyar comentó que Orbán le había llamado para felicitarlo por su victoria y agradeció a la nación.

Asimismo, Orbán dijo que, aunque los resultados no eran definitivos, eran claros y comprensibles para ellos, “dolorosos”, pero “inequívocos”.