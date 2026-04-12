Noticias

Viktor Orbán acepta la derrota después de un “doloroso” resultado en las elecciones de Hungría

De acuerdo con la Oficina Nacional Electoral, se presentó una cifra récord de la participación del electorado en las elecciones de Hungría con un 77%

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Trump busca retomar amistad con Europa; Marco Rubio pide al 'viejo continente' unirse a la administración de EEUU

Este domingo 12 de abril, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, aceptó su derrota electoral con un “doloroso resultado” tras haber estado 16 años en el poder.

Con casi 67 % de los distritos con el conteo finalizado, el partido de Péter Magyar, Tisza, se proclamó ganador con 137 de los 199 lugares de la Asamblea, lo cual le permite llevar a cabo reformas constitucionales. A continuación te contamos cómo fue el momento.

PUBLICIDAD

Elecciones de Hungría

De acuerdo con la Oficina Nacional Electoral, eran las 6:30 de la tarde cuando se presentó una cifra récord de la participación del electorado en las elecciones de Hungría con un 77%. Más de 7 millones de electores en el país y más de 500 mil registrados en el extranjero pudieron escoger entre los cinco partidos que se disputaban la contienda.

Más sobre Noticias

Clima mundial en alerta por aumento de temperaturas: NOAA vigila posible “Súper Niño” en 2026
2 mins

Clima mundial en alerta por aumento de temperaturas: NOAA vigila posible “Súper Niño” en 2026

Mundo
Rifan un Picasso en 100 euros y lo recaudado será para investigación del Alzheimer
2 mins

Rifan un Picasso en 100 euros y lo recaudado será para investigación del Alzheimer

Mundo
Padre encierra a su hijo en una camioneta durante más de un año en Francia
2 mins

Padre encierra a su hijo en una camioneta durante más de un año en Francia

Mundo
Buques de guerra de EEUU cruzan el estrecho de Ormuz por primera vez desde que empezó la guerra
2 mins

Buques de guerra de EEUU cruzan el estrecho de Ormuz por primera vez desde que empezó la guerra

Mundo
Crisis petrolera global se intensifica por guerra en Medio Oriente y dispara precios
3 mins

Crisis petrolera global se intensifica por guerra en Medio Oriente y dispara precios

Mundo
Finlandia construye el primer depósito nuclear del mundo; enterrará residuos peligrosos por miles de años
3 mins

Finlandia construye el primer depósito nuclear del mundo; enterrará residuos peligrosos por miles de años

Mundo
La historia de Kian, un alumno iraní de 14 años, vetado por EEUU para ir a la ONU
2 mins

La historia de Kian, un alumno iraní de 14 años, vetado por EEUU para ir a la ONU

Mundo
Inundaciones en Dominicana causan cortes eléctricos y obligan a reducir la jornada laboral; descubre qué provincias son las afectadas por las intensas lluvias
2 mins

Inundaciones en Dominicana causan cortes eléctricos y obligan a reducir la jornada laboral; descubre qué provincias son las afectadas por las intensas lluvias

Mundo
ONU alerta de que al menos dos millones de somalíes sufren "hambre aguda" por la sequía
3 mins

ONU alerta de que al menos dos millones de somalíes sufren "hambre aguda" por la sequía

Mundo
Petróleo se desploma hasta 17% tras tregua entre EEUU e Irán y reapertura de Ormuz
3 mins

Petróleo se desploma hasta 17% tras tregua entre EEUU e Irán y reapertura de Ormuz

Mundo

Los simpatizantes del partido de Tisza llenaron el lugar en toda la ribera derecha del río Danubio, aunque estaba el sol en lo más alto, eso no detuvo a los votantes de que pudieran tomar su decisión.

Por el otro lado, con el partido de Viktor Orbán, la celebración del mismo se vio limitada y opacada por su contendiente, ya que hubo acceso a pocas personas; tales fueron miembros del partido y algunos periodistas.

Video Tener una visa para entrar a Estados Unidos no es un derecho y puede ser revocada: Marco Rubio


Como es típico de todas las elecciones, salieron los candidatos a dar sus declaraciones mientras se daban las mismas. En el caso de Magyar, mencionó que su partido y él estaban “cautelosamente confiados” e hizo un llamado a sus votantes a que se mantuvieran pacíficos, alegres y recalcó que, en el caso de que el resultado les favoreciera, harían un gran carnaval.

Con Orbán, informó que su campaña había sido un impulso nacional y agradeció la participación de los activistas y simpatizantes. “Estoy aquí para ganar”.

Tisza y Fidesz reportaron que habían recibido reportes de violaciones electorales, lo que sugiere que algunos resultados podrían ser impugnados por ambos partidos.

Video ¿Donald Trump utiliza ultimátum contra el liderazgo iraní para forzar una mesa de negociación? Opinión

Ya con el 67 % de los distritos con el conteo finalizado, el partido de Péter Magyar, Tisza, se proclamó ganador con 137 de los 199 lugares de la Asamblea.

PUBLICIDAD

Después de eso, a través de redes sociales, Magyar comentó que Orbán le había llamado para felicitarlo por su victoria y agradeció a la nación.

Asimismo, Orbán dijo que, aunque los resultados no eran definitivos, eran claros y comprensibles para ellos, “dolorosos”, pero “inequívocos”.


ALM

Relacionados:
NoticiasElecciones

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
LALOLA
Gratis
El candidato honesto
Tráiler: ¿Quieres ser...mi novia?
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX