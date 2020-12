Un hombre se ofrece a cumplir la condena a 10 años de cárcel aplicada a un niño que insultó a Alá

"Como director del Museo Memorial de Auschwitz donde los niños fueron encarcelados y asesinados, no puedo permanecer indiferente ante esta vergonzosa sentencia para la humanidad y deseo pedir el perdón de este chico de 13 años. Independientemente de lo que dijo, no se le puede tratar como plenamente consciente y responsable, dada su edad. No debe ser sometido a la pérdida de la totalidad de su juventud, ser privado de oportunidades y estigmatizado física, emocional y educativamente por el resto de su vida", señaló Cywiński en la misiva, indicando además que incluso él está dispuesto a ocupar el lugar del menor en la prisión.