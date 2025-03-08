Ataques rusos dejan más de 20 muertos en Ucrania, tras el viraje de Trump que suspendió ayuda y datos de inteligencia

Video Trump amenaza a Rusia con sanciones y aranceles hasta que alcance un acuerdo de paz con Ucrania

Una serie de ataques rusos sobre Ucrania mataron a al menos 22 personas, informaron las autoridades el sábado, mientras los intensos ataques aéreos continuaron por segunda noche consecutiva tras la decisión de Estados Unidos de dejar de compartir imágenes satelitales con Kiev.

La decisión de Washington de retener la inteligencia y la ayuda militar se produjo tras la tempestuosa visita del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a la Casa Blanca la semana pasada.

En ese acalorado encuentro, Trump y su vicepresidente JD Vance arremetieron contra Zelensky al decirle a gritos que era un “irrespetuoso” luego de que el ucraniano trató de advertirle sobre cómo Rusia había roto los acuerdos previos con Ucrania.

Zelensky dijo que Rusia prometió por años que no invadiría el territorio ucraniano, pero que de cualquier forma lo hizo en febrero de 2022.

Trump respondió a Zelensky diciéndole de forma agresiva que “no tenía las cartas” necesarias para negociar y que debería estar agradecido por la ayuda que Estados Unidos le ha entregado a Ucrania.

Además Trump ha exigido a Ucrania aceptar un acuerdo que le daría acceso a las tierras raras de Ucrania a cambio de entregarle más ayuda a las fuerzas ucranianas.

Zelensky ha repetido que su país necesita “garantías de seguridad” para evitar nuevas agresiones de Rusia en caso de firmarse un acuerdo de paz.

Luego de que el gobierno de Trump dejó de compartir inteligencia con Ucrania y ordenó pausar toda ayuda militar a las fuerzas ucranianas, Zelensky dijo que estaba listo para firmar el acuerdo con Estados Unidos a cambio de más ayuda. El martes, por ejemplo, Zelensky dijo que quiere "arreglar las cosas" con Trump y que desea trabajar bajo el "fuerte liderazgo" del presidente estadounidense para lograr un acuerdo de paz para Ucrania.

Desde que asumió el poder, Trump ha dado un viraje a la postura de Estados Unidos en torno al conflicto en Ucrania, en ocasiones impulsando falsedades favorables a Putin. Por ejemplo Trump ha dicho falsamente que fue Ucrania, y no Rusia, el país que comenzó la guerra. Pero Putin fue quien ordenó invadir el suelo ucraniano, violando la soberanía territorial de ese país.

Zelensky ha dicho en varias ocasiones que sería prácticamente imposible hacerle frente a Rusia sin la ayuda estadounidense.

En tanto, Rusia anunció el sábado haber recuperado el control de tres localidades tomadas por Ucrania en la región rusa de Kursk, un nuevo revés para Kiev en un momento en que la perspectiva de conversaciones para poner fin al conflicto parece fortalecerse.

Sin acceso a imágenes satelitales de EEUU, fuerzas ucranianas quedan vulnerables a Rusia

Sin las imágenes satelitales estadounidenses, la capacidad de las tropas ucranianas para lanzar ataques en territorio ruso y defenderse de los bombardeos enemigos se ve significativamente disminuida.

Al menos 11 personas perdieron la vida en varios ataques sobre una ciudad en la asediada región de Donetsk, en el este de Ucrania, el viernes por la noche, dijo su gobernador, Vadym Filashkin.

La ofensiva causó daños en ocho bloques de apartamentos en Dobropillya, una localidad próxima al frente donde las tropas rusas han logrado avances constantes.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania dijo que un avión no tripulado ruso dañó un camión de bomberos ucraniano mientras los rescatistas trataban de extinguir las llamas en los edificios.

Otras seis personas murieron en Pokrovsk, Kostyantynivka, Myrnograd e Ivanopillya, también en el frente, apuntó Filashkin.

Los servicios de emergencia indicaron que tres personas más fallecieron tras el impacto de un avión no tripulado en un taller civil en la región nororiental de Járkiv.

Filashkin declaró un día de luto el sábado en toda la región y advirtió que podrían encontrarse más víctimas entre los escombros.

Según Zelensky entre los heridos hay al menos cinco menores.

“Anoche, el ejército ruso disparó dos misiles balísticos contra el centro de Dobropillya”, afirmó. “Después de que los servicios de emergencia llegaran al lugar, lanzaron otro ataque, apuntando deliberadamente a los rescatistas. Es una táctica de intimidación vil e inhumana a la que los rusos suelen recurrir”.

El ataque se produjo apenas 24 horas después de que las fuerzas de Moscú atacaran instalaciones energéticas ucranianas con docenas de misiles y drones, limitando su capacidad para proporcionar calefacción y luz a la población, y para abastecer a las fábricas de armas vitales para su defensa.

Límites a la ayuda de EEUU elevan la presión sobre Zelensky

El bombardeo se produjo después de que Washington suspendió la ayuda militar y la inteligencia a Kiev para presionarla a aceptar un acuerdo de paz impulsado por Trump.

Respondiendo a la pregunta de un reportero el viernes en la Oficina Oval acerca de si el presidente de Rusia, Vladimir Putin, estaba aprovechando la pausa en el intercambio de inteligencia para atacar a su vecino, Trump respondió con evasivas.

“Creo que está haciendo lo que haría cualquier otra persona”.

Zelensky no hizo referencia al acuerdo de intercambio de inteligencia, pero sí pareció apelar a otras declaraciones del mandatario estadounidense acerca de las sanciones financieras a Moscú.

En una publicación en redes sociales, Trump propuso imponer sanciones bancarias a gran escala y aranceles a Moscú hasta que se alcance un alto el fuego y un acuerdo de paz.

Zelensky celebró la perspectiva de nuevas sanciones a Moscú diciendo que “Todo lo que ayude a Putin a financiar la guerra debe ser destruido”.

La fuerza aérea ucraniana indicó el sábado que las tropas del Kremlin lanzaron tres misiles Iskander y 145 drones sobre el país durante la noche.

El operativo incluyó una mezcla de aviones no tripulados de ataque y de distracción destinados a confundir a las defensas antiaéreas.

Un misil y 79 drones fueron derribados, mientras que otros 54 más se perdieron sin causar daños, agregó.

Por su parte, las fuerzas rusas derribaron 31 drones ucranianos durante la noche, incluidos 26 sobre la región de Krasnodar, informó el Ministerio de Defensa ruso el sábado.

Los restos de un dron causaron un incendio en la refinería de petróleo KINEF en la región de Leningrado, en el norte de Rusia, explicó su gobernador, Aleksandr Drozdenko, en un comunicado. No se reportaron víctimas.

Zelensky busca reparar lazos con EEUU en próxima reunión en Arabia Saudita

Zelensky nombró una delegación de alto nivel para reunirse con negociadores estadounidenses en Arabia Saudita el martes, en un intento de reparar los lazos con Donald Trump.

El enviado estadounidense, Steve Witkoff, afirmó el jueves que Washington deseaba discutir un "marco para un acuerdo de paz" tras más de tres años de guerra en la exrepública soviética.

"Esperamos hablar y acordar las decisiones y etapas necesarias", declaró Zelenski en su discurso vespertino. Ucrania, subrayó, quiere "la paz" y está "plenamente comprometido con un diálogo constructivo".

El mandatario ucraniano dijo confiar en que la reunión fuera "productiva", pero aprovechó también el momento para condenar los "brutales" bombardeos contra el este de Ucrania.

Los ataques demuestran que Moscú "no está pensando en cómo poner fin a la guerra", sostuvo.

Con información de The Associated Press y AFP.



