Trump amenaza a Putin con sanciones y aranceles si no pone fin a la guerra en Ucrania

El presidente Donald Trump amenazó este miércoles con imponer “altos niveles” de sanciones y aranceles a Rusia, si ese país no llega a un acuerdo para poner fin a su guerra con Ucrania.

En un post en Truth Social indica que no busca "lastimar a Rusia. Amo al pueblo ruso y siempre tuve una muy buena relación con el presidente Putin", dice Trump, pero advierte que “si no llegamos a un pacto, y pronto, no tengo otra opción que imponer altos niveles de impuestos, aranceles y sanciones a todo lo que Rusia venda a Estados Unidos y a otros países participantes”.