Primer mensaje de nuevo líder de Irán: ¿Qué dijo sobre Estados Unidos y estrecho de Ormuz?

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, dio su primer mensaje hoy, 12 de marzo de 2026, en N+ Univisión te compartimos qué dijo sobre Estados Unidos y el estrecho de Ormuz.

En su pronunciamiento marcó su primera postura oficial, desde que fue designado sucesor luego de la muerte de su padre. Enfatizó, que a manera de presión, el estrecho de Ormuz debe seguir cerrado y que toda las bases de EEUU en la zona también tienen que no operar, porque serían atacadas.

Recomiendo que cierren esas bases lo antes posible. Deben haber dado ya cuenta de que la afirmación de que Estados Unidos garantiza la seguridad y la paz no es más que una mentira.
Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán.

Cabe señalar que el estrecho de Ormuz es una vía estratégica por donde circula una parte importante del comercio mundial de petróleo.

