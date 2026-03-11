Nayib Bukele Ante la ONU, expertos en derechos humanos acusarán a Bukele por crímenes contra la humanidad Un grupo de expertos documentó las violaciones sistemáticas que ocurren en El Salvador desde que su presidente decretó estado de excepción

Un grupo de expertos en derechos humanos alista una acusación contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por haber cometido crímenes contra la humanidad, lo cual documentaron en un informe que presentarán como prueba ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Acusan al mandatario salvadoreño por crímenes de lesa humanidad —que es el término jurídico exacto— como asesinato, encarcelamiento de niños, tortura, violencia sexual y desapariciones forzadas, cometidos desde que impuso el llamado régimen de excepción para combatir pandillas en marzo de 2022.

El documento que llevará en la denuncia contra Bukele fue realizado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), conformado por cinco profesionistas en la materia.

Las tareas que realizó el grupo de expertos para documentar los crímenes contra la humanidad incluyeron entrevistas a víctimas, revisión de documentos oficiales, declaraciones de altos funcionarios, informes de organizaciones de derechos humanos de la ONU, artículos de prensa y estudios de organismos civiles de El Salvador.

Esto dio como resultado un informe de 275 páginas, nutrido con más de 700 fuentes primarias y secundarias.

Es la acusación más grave que se ha hecho en los últimos años sobre las políticas de seguridad del mandatario salvadoreño. "Este informe le agrega un elemento adicional a todas las discusiones que han existido sobre violaciones a derechos humanos en El Salvador y se transforma, con información muy sostenida y con bastante evidencia, en la caracterización de estos hechos como crímenes de lesa humanidad", afirmó Claudia Martín, una de las expertas que contribuyó en el documento.

Los acusados no solo

serían los actores materiales, sino también el principal autor intelectual

Según los expertos detrás del documento y la acusación, las medidas drásticas tomadas por el presidente salvadoreño constituyen crímenes de lesa humanidad con base en normas del derecho internacional: el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Este tratado ha sido ratificado por El Salvador, por lo que sus disposiciones se aplican a los actos cometidos por ciudadanos de ese país. Entre ellas destaca que los delitos contra la humanidad no prescriben, es decir, pueden investigarse y juzgarse sin importar el paso del tiempo.

Además de que la responsabilidad no solo alcanza a quienes ejecutan directamente los actos contra los humanos, sino también a quienes los planearon, ordenaron o dirigieron: Nayib Bukele.

El régimen de excepción de Bukele dejó de serlo y se convirtió en crímenes masivos

De acuerdo con el informe de los expertos, el régimen de excepción impuesto por el presidente de El Salvador dejó de ser una medida temporal y se convirtió en un conjunto de políticas que han provocado violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos.

Además, advierte que las prórrogas constantes para la aplicación de este régimen, sin una justificación clara ni supervisión, han hecho que una medida extraordinaria de seguridad para combatir pandillas termine funcionando como un mecanismo permanente para la gobernanza.