Científicos descubren pastillas que reducen hasta 47% las pausas respiratorias por apnea del sueño
Un ensayo clínico, en el que participó la Universidad de Gotemburgo, encontró que el medicamento sultiame puede ayudar a quienes padecen este transtorno. El estudio fue publicado en la prestigiosa revista científica The Lancet
Un ensayo clínico europeo sugiere que el medicamento sultiame, que se administra en forma de pastillas, podría convertirse en un nuevo tratamiento contra la apnea obstructiva del sueño, al ayudar a los pacientes a respirar con mayor facilidad durante la noche. El estudio, en el que participó la Universidad de Gotemburgo, fue publicado en la revista científica The Lancet.
La apnea del sueño es un trastorno en el que la respiración se detiene repetidamente durante el sueño. Estas pausas pueden durar de unos segundos hasta más de medio minuto y ocurrir muchas veces a lo largo de la noche, lo que impide que la persona descanse adecuadamente.
En el ensayo clínico participaron 298 personas con apnea del sueño de moderada a grave; una parte recibió placebo y el resto distintas dosis del fármaco, en un estudio doble ciego realizado en cuatro países europeos.
Los pacientes que recibieron las dosis más altas del medicamento registraron hasta un 47 % menos de interrupciones respiratorias durante el sueño y mejores niveles de oxígeno durante la noche.
Los investigadores explicaron que el sultiame parece estabilizar el control de la respiración y aumentar el impulso respiratorio, lo que reduce el colapso de las vías respiratorias durante el sueño. La mayoría de los efectos secundarios observados fueron leves y temporales.
Pacientes podrán librarse de la mascarilla para respirar bien por las noches
El hallazgo científico es importante porque muchos pacientes no toleran el tratamiento más común, la terapia CPAP, que utiliza una mascarilla para mantener abiertas las vías respiratorias. Aunque este método es efectivo, hasta la mitad de los pacientes deja de usarlo en el primer año debido a incomodidad o dificultades para dormir.
Llevamos mucho tiempo trabajando en esta estrategia de tratamiento, y los resultados demuestran que la apnea del sueño puede ser influenciada farmacológicamente. Se considera un gran avance, y ahora esperamos realizar estudios más amplios y prolongados para determinar si el efecto se mantiene en el tiempo y si el tratamiento es seguro para grupos más amplios de pacientesJan Hedner, profesor de medicina pulmonar en la Academia Sahlgrenska de la Universidad de Gotemburgo, quien participó en el estudio
El sultiame ya está aprobado para tratar algunos tipos de epilepsia infantil, y los científicos planean realizar estudios más grandes y prolongados para confirmar si puede utilizarse de forma segura y efectiva como tratamiento farmacológico contra la apnea del sueño.