Científicos descubren pastillas que reducen hasta 47% las pausas respiratorias por apnea del sueño

Llevamos mucho tiempo trabajando en esta estrategia de tratamiento, y los resultados demuestran que la apnea del sueño puede ser influenciada farmacológicamente. Se considera un gran avance, y ahora esperamos realizar estudios más amplios y prolongados para determinar si el efecto se mantiene en el tiempo y si el tratamiento es seguro para grupos más amplios de pacientes

Jan Hedner, profesor de medicina pulmonar en la Academia Sahlgrenska de la Universidad de Gotemburgo, quien participó en el estudio