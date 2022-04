“No tenemos a dónde volver, Mariupol ya no existe": relatos angustiantes de sobrevivientes de la ciudad asediada por los rusos

“Los pequeños de Mariupol llegan muy asustados, les cuesta relajarse y confiar en extraños. Ayer, por ejemplo, unos padres que vinieron a registrarse trajeron a su hija de siete años. La niña estaba en estado catatónico, no respondía a ningún estímulo: no hablaba, no miraba a nadie, no respondía a lo que le decíamos", recuerda Cerdiuk.