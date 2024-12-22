Un avión caza F/A-18 de EEUU fue golpeado por aparente "fuego amigo" en el mar Rojo

Dos pilotos de la Armada de Estados Unidos fueron eyectados este domingo de un avión caza sobre el mar Rojo en un aparente incidente de “fuego amigo”, informaron las Fuerzas Armadas, en lo que supone el incidente más grave que sufren sus tropas en más de un año de operaciones contra los rebeldes hutíes de Yemen.

Ambos pilotos fueron recuperados con vida tras eyectarse de su aeronave averiada, aunque uno sufrió heridas leves. Sin embargo, el derribo ilustra lo peligroso que se ha vuelto el corredor del mar Rojo debido a los continuos ataques a embarcaciones por parte de los hutíes, respaldados por Irán, a pesar de las patrullas de la coalición militar estadounidense y europea en la zona.

En ese momento, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos concretaban ataques aéreos contra los rebeldes hutíes de Yemen, aunque el Comando Central estadounidense no detalló cuál era su misión y no respondió de inmediato a las preguntas de la agencia AP.

El F/A-18 derribado acababa de despegar de la cubierta del portaaviones USS Harry S. Truman, informó el Comando Central. El 15 de diciembre, el Comando Central confirmó que el Truman había ingresado al Medio Oriente, pero no especificó que el portaaviones y su grupo de batalla estuvieran en el Mar Rojo.

“El USS Gettysburg, que forma parte del grupo de ataque del portaaviones USS Harry S. Truman, disparó por error y alcanzó al F/A-18”, dijo el Comando Central en un comunicado.

Según la descripción de las Fuerzas Armadas, el avión derribado era un avión de combate F/A-18 Super Hornet asignado a los 'Red Rippers' del 'escuadrón de cazas de ataque 11' de la Estación Aérea Naval Oceana, Virginia.

No quedó claro de inmediato cómo el Gettysburg pudo confundir un F/A-18 con un avión o misil enemigo, en particular porque los barcos de un grupo de batalla permanecen conectados tanto por radar como por comunicación por radio. El Comando Central dijo que los buques de guerra y los aviones derribaron anteriormente varios drones hutíes y un misil de crucero antibuque lanzado por los rebeldes.

El combate contra los rebeldes hutíes de Yemen en el Mar Rojo

Desde la llegada del Truman, Estados Unidos ha intensificado sus ataques aéreos contra los hutíes y sus misiles en el mar Rojo y sus alrededores. Sin embargo, la presencia de un grupo de buques de guerra estadounidenses puede provocar nuevos ataques de los rebeldes, como el que sufrió el USS Dwight D. Eisenhower a principios de este año. Ese despliegue marcó lo que la Armada describió como su combate más intenso desde la Segunda Guerra Mundial.

El sábado por la noche y la madrugada de este domingo, aviones de guerra estadounidenses llevaron a cabo ataques aéreos que sacudieron Saná, la capital de Yemen, que los hutíes controlan desde 2014. El Comando Central describió los ataques como dirigidos contra una “instalación de almacenamiento de misiles” y una “instalación de comando y control”, sin dar más detalles.

Los medios controlados por los hutíes informaron de ataques tanto en Saná como en los alrededores de la ciudad portuaria de Hodeida, sin ofrecer ninguna información sobre víctimas o daños. En Saná, los ataques parecían estar especialmente dirigidos a una ladera de montaña conocida por albergar instalaciones militares. Los hutíes reconocieron más tarde que el avión había sido derribado en el mar Rojo.

Los hutíes han atacado unos 100 buques mercantes con misiles y drones desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza en octubre de 2023, después del ataque sorpresa de Hamas contra Israel que mató a 1,200 personas y provocó la toma de rehenes de otras 250.

Los hutíes han capturado un barco y hundido dos más en una campaña que también ha dejado cuatro marineros muertos. Otros misiles y drones han sido interceptados por la coalición liderada por Estados Unidos y Europa en el Mar Rojo o no han alcanzado sus objetivos, que incluyen embarcaciones militares occidentales.

Los rebeldes sostienen que atacan barcos vinculados a Israel, Estados Unidos o Reino Unido con el objetivo de forzar el fin de la campaña israelí contra Hamas en Gaza. Sin embargo, muchos de los barcos atacados tienen poca o ninguna conexión con el conflicto, incluyendo algunos que se dirigían a Irán.

Los hutíes también han incrementado sus ataques directos contra Israel con drones y misiles, lo que ha provocado ataques aéreos israelíes en represalia.

