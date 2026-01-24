Siria

Siria y fuerzas kurdas extienden por 15 días cese al fuego

Siria y fuerzas kurdas acordaron extender por 15 días el cese al fuego tras expirar la tregua inicial.

N+ Univision y AP
Por:N+ Univision y AP
Tras la expiración de una tregua de cuatro días entre el gobierno sirio y combatientes liderados por kurdos el sábado, el Ministerio de Defensa de Siria anunció que el cese del fuego ha sido extendido por otros 15 días.

El Ministerio de Defensa señaló que la extensión apoya una operación de las fuerzas estadounidenses para transferir a milicianos acusados del Estado Islámico que han estado detenidos en prisiones en el noreste de Siria a centros de detención en Irak.

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por kurdos, confirmaron la extensión del cese del fuego.

“Nuestras fuerzas afirman su compromiso con el acuerdo y su dedicación a respetarlo, lo que contribuye a la desescalada, la protección de civiles y la creación de las condiciones necesarias para la estabilidad”, resaltó el grupo en un comunicado.

En las últimas tres semanas, se han registrado fuertes enfrentamientos en los que las FDS, respaldadas por Estados Unidos, perdieron grandes áreas que una vez controlaron.

Horas antes, la fuerza liderada por los kurdos pidió a la comunidad internacional que impida cualquier escalada.

¿Por qué expiró la tregua?

El fin de la tregua se produce al tiempo que fuerzas gubernamentales han estado enviando refuerzos al noreste de Siria.

El gobierno interino de Siria firmó un acuerdo el pasado marzo con las FDS para que éstas entregaran territorio y eventualmente fusionaran a sus combatientes con las fuerzas gubernamentales.

A principios de enero, una nueva ronda de conversaciones no logró avanzar en la fusión, lo que llevó a la reanudación de los combates entre las dos partes.

Una nueva versión del acuerdo fue firmada el fin de semana pasado, y se declaró una tregua de cuatro días el martes. Parte del nuevo acuerdo es que los miembros de las FDS deben integrarse en el ejército y las fuerzas policiales.

Las FDS declararon en un comunicado el sábado que se han observado acumulaciones militares y movimientos logísticos por parte de las fuerzas gubernamentales, "lo que indica claramente una intención de escalar y empujar a la región hacia una nueva confrontación". Las FDS indicaron que continuarán cumpliendo con la tregua.

La televisión estatal reportó que las autoridades liberaron el sábado a 126 niños menores de 18 años que estaban detenidos en la prisión de al-Aqtan cerca de la ciudad norteña de Raqqa, que fue tomada por las fuerzas gubernamentales el viernes. Los adolescentes fueron llevados a la ciudad, donde fueron entregados a sus familias, publicó el canal de televisión.

La prisión también alberga a algunos de los 9 mil miembros del grupo Estado Islámico. La mayoría de ellos permanecen detenidos en cárceles administradas por las FDS. Las fuerzas gubernamentales han tomado hasta ahora el control de dos prisiones, y el resto todavía está bajo el control de las FDS.

