Cifra de muertos por sangrientas venganzas y enfrentamientos en Siria sube a más de 1,000

El número de muertos tras dos días de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad sirias y los partidarios del derrocado presidente Bashar Assad y los asesinatos por venganza que le siguieron ha aumentado a más de 1,000, dijo el sábado un grupo de seguimiento de la guerra, lo que lo convierte en uno de los actos de violencia más mortíferos desde que comenzó el conflicto en Siria hace 14 años.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, dijo que además de los 745 civiles muertos, la mayoría en tiroteos a corta distancia, murieron 125 miembros de las fuerzas de seguridad del gobierno y 148 militantes de grupos armados afiliados a Assad. Agregó que la electricidad y el agua potable quedaron cortados en grandes áreas alrededor de la ciudad de Latakia.

Los enfrentamientos, que estallaron el jueves, marcaron una importante escalada tres meses después de que un grupo de insurgentes tomaran la autoridad del país tras derrocar a Assad.

El gobierno ha dicho que estaban respondiendo a los ataques de los restos de las fuerzas de Assad y culpó a "acciones individuales" por la violencia desenfrenada.

Asesinatos en represalia entre sunitas y alauitas

Familiares y vecinos lloran durante la procesión fúnebre por cuatro miembros de las fuerzas de seguridad sirias muertos en enfrentamientos con leales al derrocado presidente Bashar Assad en la costa de Siria, en la aldea de Al-Janoudiya, al oeste de Idlib, el sábado 8 de marzo de 2025. Imagen Omar Albam/AP



Los asesinatos en venganza comenzaron el viernes por parte de un grupo de hombres armados sunitas, leales al gobierno, contra miembros del grupo minoritario alauita, fiel a Assad.

Se trata de un duro golpe para Hayat Tahrir al-Sham, la facción que lideró el derrocamiento del gobierno anterior. Los alauitas constituyeron una gran parte de la base de apoyo de Assad durante décadas.

Los residentes de las aldeas y pueblos alauitas hablaron con la agencia AP sobre los asesinatos durante los cuales los hombres armados dispararon a los alauitas, la mayoría de ellos hombres, en las calles o en las puertas de sus casas.

Muchas casas de alauitas fueron saqueadas y luego incendiadas en diferentes áreas, dijeron a la AP dos residentes de la región costera de Siria desde sus escondites.

Pidieron que no se hicieran públicos sus nombres por temor a ser asesinados por hombres armados, y agregaron que miles de personas han huido a las montañas cercanas en busca de seguridad.

Atrocidades en la ciudad y cuerpos sin enterrar

Familiares y vecinos asisten a la procesión fúnebre de cuatro miembros de las fuerzas de seguridad sirias muertos en enfrentamientos con leales al derrocado presidente Bashar Assad en la costa de Siria, en la aldea de Al-Janoudiya, al oeste de Idlib, el sábado 8 de marzo de 2025. Imagen Omar Albam/AP



Los residentes de Baniyas, una de las ciudades más afectadas por la violencia, dijeron que los cuerpos estaban esparcidos en las calles o dejados sin enterrar en las casas y en los techos de los edificios, y nadie pudo recogerlos. Un residente dijo que los hombres armados impidieron a los residentes durante horas retirar los cuerpos de cinco de sus vecinos asesinados el viernes a quemarropa.

Ali Sheha, un residente de Baniyas de 57 años que huyó con su familia y vecinos horas después de que estallara la violencia el viernes, dijo que al menos 20 de sus vecinos y colegas en un barrio de Baniyas donde vivían alauitas, fueron asesinados, algunos de ellos en sus tiendas o en sus casas.

Sheha calificó los ataques como "asesinatos en venganza" de la minoría alauita por los crímenes cometidos por el gobierno de Assad. Otros residentes dijeron que los hombres armados incluían combatientes extranjeros y militantes de pueblos y ciudades vecinos.

"Fue muy, muy malo. Había cadáveres en las calles", dijo Sheha, hablando por teléfono desde casi 20 kilómetros de la ciudad. Dijo que los hombres armados se estaban reuniendo a menos de 100 metros de su edificio de apartamentos, disparando al azar contra casas y residentes y en al menos un incidente, pidieron a los residentes sus identificaciones para verificar su religión y secta antes de matarlos.

Dijo que los hombres armados también quemaron algunas casas y robaron autos y casas.

El número de muertos se ha triplicado

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, un equipo que monitorea la guerra, dijo que 428 alauitas han muerto en ataques de venganza, además de 120 combatientes pro-Assad y 89 de las fuerzas de seguridad. El jefe del Observatorio, Rami Abdurrahman, dijo que los asesinatos por venganza cesaron el sábado por la mañana.

"Esta fue una de las mayores masacres durante el conflicto sirio", dijo Abdurrahman sobre los asesinatos de civiles alauitas.



La cifra anterior dada por el grupo era de más de 200 muertos. No se han publicado cifras oficiales.

El sábado por la tarde se celebró un funeral por cuatro miembros de las fuerzas de seguridad sirias en la aldea noroccidental de Al-Janoudiya, tras su muerte en los enfrentamientos a lo largo de la costa de Siria. Decenas de personas asistieron al funeral.

Según informes oficiales, las fuerzas sirias están recuperando el control. La agencia de noticias estatal de Siria citó a un funcionario anónimo del Ministerio de Defensa diciendo que las fuerzas gubernamentales han recuperado el control de gran parte de las zonas de manos de los leales a Assad. Añadió que las autoridades han cerrado todos los caminos que conducen a la región costera "para evitar que los sirios se apoderen de ellas".

La caída de Assad aviva revanchas y masacres

Los alauitas son una rama del islam minoritaria en Siria, y su población es mayoritariamente musulmana sunita. Al Assad, si bien era un dictador, también mantenía a raya el equilibrio, la tolerancia entre las decenas de minorías étnicas y religiosas que viven en Siria, un país con historia multirreligiosa y multiétnica.

Bajo Assad, los alauitas ocupaban altos puestos en el ejército y las agencias de seguridad.

El sábado por la mañana, los cuerpos de 31 personas asesinadas en ataques de venganza el día anterior en el pueblo central de Tuwaym fueron enterrados en una fosa común, dijeron los residentes. Entre los muertos había nueve niños y cuatro mujeres, dijeron los residentes, que enviaron a la AP fotos de los cuerpos envueltos en tela blanca mientras estaban alineados en la fosa común.

El legislador libanés Haidar Nasser, que ocupa uno de los dos escaños asignados a la secta alauita en el parlamento, dijo que la gente estaba huyendo de Siria en busca de seguridad en Líbano.

Nasser dijo que muchas personas se estaban refugiando en la base aérea rusa en Hmeimim, Siria, y agregó que la comunidad internacional debería proteger a los alauitas que son ciudadanos sirios leales a su país. Dijo que desde la caída de Assad, muchos alauitas fueron despedidos de sus trabajos y algunos exsoldados que se reconciliaron con las nuevas autoridades fueron asesinados.