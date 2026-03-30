Pintura Roba obras de Renoir, Cézanne y Matisse en solo tres minutos En una operación que las autoridades han calificado como "estructurada y organizada", un grupo de ladrones irrumpió en la Fundación Magnani-Rocca, a las afueras de Parma, Italia, logrando sustraer tres obras maestras del arte impresionista y moderno en un robo de película.

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El atraco, ocurrido la noche del pasado 22 de marzo, se mantuvo bajo estricta reserva policial hasta que la cadena pública RAI filtró la noticia este domingo. Los Carabineros, la fuerza policial italiana encargada de la investigación, confirmaron que los delincuentes forzaron la entrada principal del museo privado para ejecutar el planificado golpe.

El botín: Tesoros del Impresionismo y el Arte Moderno Las piezas sustraídas representan una pérdida invaluable para el patrimonio artístico, con un valor de mercado que, según medios locales, podría superar los 10 millones de dólares. Entre las obras robadas se encuentran:

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Los pescados (Pierre-Auguste Renoir): Un óleo sobre lienzo pintado hacia 1917. Es la pieza más valiosa del grupo, valorada en casi 7 millones de dólares.

Naturaleza muerta con cerezas (Paul Cézanne): Un exponente clave del postimpresionismo.

Odalisca en la terraza (Henri Matisse): Una obra representativa del uso del color del maestro francés.

Una cuarta obra fue hallada abandonada en el lugar. Según reportes del diario La Repubblica, la rápida activación del sistema de seguridad del museo interrumpió a los criminales, obligándolos a huir antes de completar el saqueo total.

Un patrón de robos de alto perfil. Este incidente no es un caso aislado. Expertos en seguridad artística señalan que el robo en la Fundación Magnani-Rocca ocurre apenas seis meses después del audaz asalto al Museo del Louvre en París, donde fueron sustraídas joyas de la corona a plena luz del día, y comienza a encender las alarmas sobre la seguridad en las salas de arte de Europa.

Sobre la Fundación Magnani-Rocca

Ubicada en una villa histórica, la fundación alberga la colección personal del intelectual Luigi Magnani, quien la inauguró en 1990 en honor a sus padres. Además de los artistas afectados, el museo custodia obras de renombrados maestros como Goya, Gentile da Fabriano y Carpaccio.